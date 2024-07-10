貢獻獲肯定 高市府人事處長獲行政院頒發一等人事專業獎章
高市府人事處處長陳詩鍾將於7月16日屆齡退休，40餘年的人事工作職涯，陳詩鍾從高市府人事處基層做起，曾任高市府人事處科長、高雄市公教人員住宅輔建及福利互助委員會總幹事、高市府人事處主任秘書、高市府人事處副處長。因勇於任事，獲得中央拔擢，109年2月升任行政院海洋委員會人事處處長，並於110年9月調升高雄市政府人事處處長。退休之際，行政院人事行政總處將頒發一等人事專業獎章，對於他在人事業務貢獻予以肯定。
記者陳美嘉／高雄報導
任職高市府人事處處長期間，陳詩鍾率領團隊榮獲111年、112年人事機構業務績效考核直轄市政府組「特優獎」及111年度行政院所屬及地方主管機關推動員工協助方案成效力評估直轄市政府組「特優獎」，112年設置高市府第一間員工子女托嬰中心，榮獲112年公部門籌設職場托育設施評比托嬰設施組「優等獎」，成績斐然。
陳詩鍾個人曾獲頒108年三等人事專業獎章，並因前瞻性開創預借來年考場、81氣爆順利調度考場及歷年督辦各國家考試業務，於113年榮獲三等考選專業獎章，相當不易。
四十餘年的人事工作職涯，陳詩鍾早年即積極推動人事業務資訊化、工作簡化等措施，是人事業務轉型的先驅。秉持業務創新、有感服務及實戰力的理念，導入秘密客評分及多元績效回饋等考評機制，支持人事人員陞遷機制採功績制導向，激勵同仁發揮潛能，創造更優質之服務效能。