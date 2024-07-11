《長江七號》星女郎腳趾濺血「整片指甲拔除」！傷勢照曝光好驚悚
36歲中國女星張雨綺2008年演出周星馳電影《長江七號》打開知名度，成為「星女郎」之一，2020年參加陸綜《乘風破浪的姐姐》成團出道再度讓她翻紅，近期夯劇《墨雨雲間》也有她的身影。近日她PO出一張腳指甲拔除的照片，讓粉絲嚇壞，叮囑大家夏天穿露腳趾的涼鞋要小心。
記者薛羽彤／綜合報導
日前微博上流傳張雨綺坐在輪椅上背劇本的畫面，讓不少粉絲擔心她的身體狀況。事後張雨綺發文透露，自己穿露腳趾的涼鞋意外受傷，只見她右腳大拇指的指甲濺血被拔除，她也在微博上向粉絲報平安，「其實沒事，只是拔了一個指甲蓋，朋友們別擔心！夏天穿露腳趾的鞋，大家千萬要小心！」
張雨綺傷口處看上去相當驚悚，粉絲也心疼表示，「看著好疼寶寶早日康復」、「張雨綺你未免太過敬業這樣了還拍」、「媽耶我看著都痛」、「天哪看好痛！姐姐注意休息啊」、「接下去你要好好休息，少走動，千萬別碰水！」
張雨綺除了演出《長江七號》外，還演過《白鹿原》、《美人魚》、《妖貓傳》等多部夯劇，近期火紅的陸劇《墨雨雲間》，她也在裡頭飾演烏蘭一角；還曾2度提名香港電影金像獎。2020年張雨綺參加陸綜《乘風破浪的姐姐》獲得第五名，與寧靜、萬茜、孟佳、李斯丹妮、郁可唯、黃齡組成限定女團X-SISTER。