好可愛！《見習狩獵家》7/11雙平台正式上市　超萌寵物免費領取

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🟡荊棘部落：以其堅韌不屈的精神而聞名，他們的頭飾巧妙地模仿了岩龜的堅硬背殼，不僅象徵著他們對於頑強生存的尊重，也是對於自然界中堅韌力量的崇拜。
🟡雪象部落：的頭飾則是以北極的白熊為原型，象徵著部落對於這片凜冽雪地的主宰力量，以及對於這片寒冷領地的深厚情感。
🟡熔火部落：成員們熱情如熔岩，他們的頭飾靈感來自於神秘的貓頭鷹。這種夜行性的猛禽，象徵著部落對於知識和智慧的渴望，同時也代表了他們對於夜空的敬畏。
🟡巨猿部落：他們的頭飾則是以野豬的獠牙為設計靈感。這些頭飾展現了部落對於野豬這種野性十足且充滿力量的生物的尊敬。
《見習狩獵家》於今日雙平台正式上市！一起來成為見習狩獵家，孵蛋獵龍，開啟原始大世界冒險之旅！此前，參與了預約以及預訂活動的狩獵家們，千萬別忘了領取 SSR 寵物「機械龍」、「2,024 顆龍蛋」等寶藏獎勵！完成預約的狩獵家們可以在事前預約頁或官網查詢自己的獎勵兌換序號，並進入遊戲內進行兌換。
狩獵家們在遊戲內參與連登活動，即可在連續登錄界面免費領取豪華的遊戲獎勵。在首週，連續登錄兩天和七天，就能夠擁有兩隻極品寵物。還有 2000 年的傳說獸靈、助力狩獵的稀有神器，以及任你挑選的極品寵物自選禮包，連登免費領取！連登獎勵將會連續發放整整 21 天！每天都有新的驚喜等你來領取，每天都有新的冒險等你來挑戰。
玩家將免費領取「Ultraman 專屬時裝」，以這一身霸氣裝扮踏上狩獵的征途！同時，寵物「惠美」也將加入狩獵行列，與狩獵家並肩作戰，於神秘的原始時空中展開一段前所未有的奇幻冒險！
準備好迎接與「Ultraman」的見面了嗎？不僅如此，遊戲官方還為狩獵家們準備了七天無與倫比的星級禮遇，只要輕鬆登入，聯動資源就能立即到手，更有幸運寵物蛋、極品隨機寵物等稀有資源，讓你成為石器時代中最閃耀的狩獵家！這不僅僅是一場探險，這是一段讓你體驗感滿滿的高質量旅程。