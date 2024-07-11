張君雅小妹妹長大了！夢想成真如願擔任護理師 氣質女神模樣曝光
因拍攝泡麵廣告一炮而紅的「張君雅小妹妹」簡嘉芸，雖然隨著時間淡出螢光幕，但她兒時招牌爆炸捲髮配上肉嘟嘟臉蛋的可愛模樣依然深植在許多觀眾心中。如今即將邁入26歲的簡嘉芸，日前在IG上PO出近照，只見她穿著襯衫配上一頭飄逸長髮佇立在海邊欣賞夕陽，變身氣質女神，已經完全看不到當年「張君雅小妹妹」的稚嫩模樣。
記者史平旭／綜合報導
簡嘉芸曾分享自己被心儀的男生拒絕後怒甩18公斤肥肉的經歷，之後漸漸開始學習打扮，以往在社交平台上也會大秀「進化」後的好身材。近日簡嘉芸在IG分享自己前往小琉球旅遊心情，只見照片中的她穿著寬鬆襯衫，留著一頭飄逸的秀髮，迎著落日餘暉站在小琉球的海邊。照片一PO出眾人驚訝不已，看到如今的她和過去回憶裡的「張君雅小妹妹」相差甚遠，粉絲們也不禁感嘆真是「女大十八變」。
因泡麵廣告而進演藝圈的簡嘉芸，後來也客串過偶像劇《惡作劇2吻》、綜藝《麻辣天后宮》等節目，受到《惡作劇2吻》中男主角「江直樹醫生」的影響，開始夢想成為一位護理師。如今，將近20年過去，簡嘉芸自長庚科技大學護理系畢業後，也實現孩提時代的夢想，成為護理師。