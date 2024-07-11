快訊／「爺孫戀」林靖恩偷吃外送食物被活逮　警方依竊盜罪送辦

張君雅小妹妹長大了！夢想成真如願擔任護理師　氣質女神模樣曝光

▲昔日的「張君雅」小妹妹簡嘉芸，日前在po出近照，當年肉嘟嘟的可愛妹妹已變成氣質女神。（圖／網路、jiayun_0413 Thread）
▲昔日的「張君雅」小妹妹簡嘉芸，日前在po出近照，當年肉嘟嘟的可愛妹妹已變成氣質女神。（圖／網路、jiayun_0413 Thread）

記者史平旭／綜合報導

因拍攝泡麵廣告一炮而紅的「張君雅小妹妹」簡嘉芸，雖然隨著時間淡出螢光幕，但她兒時招牌爆炸捲髮配上肉嘟嘟臉蛋的可愛模樣依然深植在許多觀眾心中。如今即將邁入26歲的簡嘉芸，日前在IG上PO出近照，只見她穿著襯衫配上一頭飄逸長髮佇立在海邊欣賞夕陽，變身氣質女神，已經完全看不到當年「張君雅小妹妹」的稚嫩模樣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
簡嘉芸曾分享自己被心儀的男生拒絕後怒甩18公斤肥肉的經歷，之後漸漸開始學習打扮，以往在社交平台上也會大秀「進化」後的好身材。近日簡嘉芸在IG分享自己前往小琉球旅遊心情，只見照片中的她穿著寬鬆襯衫，留著一頭飄逸的秀髮，迎著落日餘暉站在小琉球的海邊。照片一PO出眾人驚訝不已，看到如今的她和過去回憶裡的「張君雅小妹妹」相差甚遠，粉絲們也不禁感嘆真是「女大十八變」。

▲近照中的簡嘉芸身著休閒站在夕陽下，充滿氣質的模樣讓粉絲驚呼：「現在跟本女神」。（圖／jiayun_0413 Thread）
▲近照中的簡嘉芸身著休閒站在夕陽下，充滿氣質的模樣讓粉絲驚呼：「現在根本女神」。（圖／jiayun_0413 Thread）
因泡麵廣告而進演藝圈的簡嘉芸，後來也客串過偶像劇《惡作劇2吻》、綜藝《麻辣天后宮》等節目，受到《惡作劇2吻》中男主角「江直樹醫生」的影響，開始夢想成為一位護理師。如今，將近20年過去，簡嘉芸自長庚科技大學護理系畢業後，也實現孩提時代的夢想，成為護理師。

▲簡嘉芸昔今對比差超多，如今的她也從「張君雅小妹妹」成為一名護理師。（圖／jiayun_0413 IG）
▲簡嘉芸昔今對比差超多，如今的她也從「張君雅小妹妹」成為一名護理師。（圖／jiayun_0413 IG）

白癡公主「幼稚園嫩照」水汪汪大眼萌翻！6萬人看傻：跟長大一樣

蔡桃貴突手術「一堆線黏在小小身體上」！蔡阿嘎心疼：真的長大了

《野蠻小子》倪雯雯長大了！火辣旗袍照曝光自嘲：用不完的精力

「最美童星」楊佩潔驚傳離婚　臉書發文證實：沒守護好我的婚姻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選