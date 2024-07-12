MMORPG《權力之望》台韓同步7月12日正式上市！

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《權力之望》中9位洛德互相角力，9股勢力分別代表「意志、野心、貪欲、英雄、命運、力量、太陽、自由與權力」，《權力之望》也十分切合遊戲背景的找來9位知名嘻哈歌手，象徵9股勢力同台飆唱，陣容包括「REX、小卡比 lil Karbi、潮州土狗 CZ Dogg、阿夫 Suhf、 PIZZALI、E1and、衛柔伊 ZOE、林潔心 ddkogi88 和翊庭 Yiting Chang」，遊戲主題曲《權力之望 - 洛德公開》更讓網友直呼：「這陣容跟 cypher 就值得下載遊戲了！」。
《權力之望》備受玩家期待，終於正式上線，事前登錄獎勵包含金幣、藥水、強化石；此外，《權力之望》採用 Unity 引擎研發，支援 PC、Android、iOS 等跨平台裝置，並利用實景動態捕捉、3D掃描技術重現義大利自然環境。
世曼凱強調，《權力之望》玩家可在9種具有不同特色的武器中自由切換、展開戰鬥，並可透過武器與能力的組合搭配出60多種職業，體驗職業客製化，享受自己獨有的戰鬥方式所帶來的遊戲樂趣。並強調「不會提供課金專屬裝備」，非常注重玩家遊玩的公平性。
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《權力之望》官方YouTube頻道：https://www.youtube.com/@LORDNINE_TW