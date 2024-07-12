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MMORPG《權力之望》台韓同步7月12日正式上市！

▲MMORPG《權力之望》台韓同步7月12日正式上市！（圖／品牌提供）
▲MMORPG《權力之望》台韓同步7月12日正式上市！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

世曼凱發行、由NX3GAMES所開發的 MMORPG 新作《權力之望》今（12）日在韓國、台灣及港澳同步上市，支援跨平台PC及行動裝置跨平台遊玩；由唱紅《浪子回頭》、《擱愛你一擺》的黃奇斌（阿斌）代言，受到玩家高度期待。

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身為《權力之望》的代言人，阿斌透露自己很愛打遊戲，除了運動類型外，像是《權力之望》這類的「角色扮演」遊戲也是他的喜歡的類型；阿斌指出，《權力之望》透過遊戲內豐富的機制，讓玩家們都能找到符合自身策略的戰鬥模式，尤其是「自由轉職」，想玩別的類型和職業無需重新創角、練等讓他最為驚豔。

▲身為《權力之望》的代言人，阿斌透露自己很愛打遊戲，除了運動類型外，像是《權力之望》這類的「角色扮演」遊戲也是他的喜歡的類型。（圖／品牌提供）
▲身為《權力之望》的代言人，阿斌透露自己很愛打遊戲，除了運動類型外，像是《權力之望》這類的「角色扮演」遊戲也是他的喜歡的類型。（圖／品牌提供）
《權力之望》中9位洛德互相角力，9股勢力分別代表「意志、野心、貪欲、英雄、命運、力量、太陽、自由與權力」，《權力之望》也十分切合遊戲背景的找來9位知名嘻哈歌手，象徵9股勢力同台飆唱，陣容包括「REX、小卡比 lil Karbi、潮州土狗 CZ Dogg、阿夫 Suhf、 PIZZALI、E1and、衛柔伊 ZOE、林潔心 ddkogi88 和翊庭 Yiting Chang」，遊戲主題曲《權力之望 - 洛德公開》更讓網友直呼：「這陣容跟 cypher 就值得下載遊戲了！」。

▲權力之望》也十分切合遊戲背景的找來9位知名嘻哈歌手，象徵9股勢力同台飆唱。（圖／品牌提供）
▲《權力之望》也十分切合遊戲背景的找來9位知名嘻哈歌手，象徵9股勢力同台飆唱。（圖／品牌提供）
《權力之望》備受玩家期待，終於正式上線，事前登錄獎勵包含金幣、藥水、強化石；此外，《權力之望》採用 Unity 引擎研發，支援 PC、Android、iOS 等跨平台裝置，並利用實景動態捕捉、3D掃描技術重現義大利自然環境。

▲世曼凱強調，《權力之望》玩家可在9種具有不同特色的武器中自由切換、展開戰鬥。（圖／品牌提供）
▲世曼凱強調，《權力之望》玩家可在9種具有不同特色的武器中自由切換、展開戰鬥。（圖／品牌提供）
世曼凱強調，《權力之望》玩家可在9種具有不同特色的武器中自由切換、展開戰鬥，並可透過武器與能力的組合搭配出60多種職業，體驗職業客製化，享受自己獨有的戰鬥方式所帶來的遊戲樂趣。並強調「不會提供課金專屬裝備」，非常注重玩家遊玩的公平性。

搶先下載《權力之望》：https://l9.onstove.com/zh-tw

《權力之望》官方YouTube頻道：https://www.youtube.com/@LORDNINE_TW

 

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