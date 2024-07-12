9位洛德的戰爭開幕　世曼凱新作MMORPG《權力之望》 12日正式上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
世曼凱在權力之望推出前夕，透過積極的與玩家們成功的提升了玩家們的期待，先前進行的預創角活動皆在短時間內額滿提前結束，以此可證明受到相當高的關注。
世曼凱為了紀念遊戲的正式上市，將進行多種可獲得豐富獎勵的遊戲與社群活動，首先，能夠獲得遊戲金幣及道具的簽到活動以及地區討伐活動可在31日前上線參與。
為了增添玩家們的樂趣，也準備了權力之望 STOVE 官方社群媒體活動，達成精通熟練度50級能力點數100點兩指標後，會自動的收到遊戲內的金幣，且會在參與者中抽出20位玩家可獲得特別的獎勵，另外，也會有攻略分享活動，將與遊戲內容相關的攻略分享於官方社群的攻略討論區中即可獲得遊戲內的貨幣，再加上，透過內部審核將會選出優秀的攻略文給與特別獎勵。
上市紀念的多樣活動詳細內容可參考權力之望官方網站。
權力之望是有著高規格美術和透過高自由度的養成以及創新的戰鬥與成長系統等特色的MMORPG. 玩家可在9種具有不同特色的武器中自由切換、展開戰鬥，並可透過武器與能力的組合搭配出60多種職業，體驗職業客製化，享受自己獨有的戰鬥方式所帶來的遊戲樂趣。
Smilegate Megaport 副總韓在英說道: “希望權力之望能夠透過獨創的遊玩要素帶給MMORPG玩家全新的樂趣,在未來會透過準備優質的內容與玩家們互動且不斷的溝通，期待能長時間受到玩家們的愛戴。
有關遊戲詳細內容可參考官方網站：https://l9.onstove.com/zh-tw/
官方YOUTUBE頻道：https://www.youtube.com/@LORDNINE_TW