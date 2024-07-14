慈妹罕曝理想型關鍵！約會對象「1地雷」不能踩 這男星竟被點名
26歲慈妹（彭翊慈）是富邦啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員，長相清純可愛的她擁有超高人氣，棒球選手還多次向她告白，超強魅力藏不住，也讓外界十分關心她的感情狀況。日前慈妹也在張立東的YouTube節目上公開自己的理想型，並曝光自己的約會雷點，風田更直接被張立東點名。
記者吳昕蓓／綜合報導
慈妹在張立東的網路節目「東東隆咚鏘」透露自己的理想型，坦言不太在乎外貌，但喜歡男生笑起來好看，有反差萌的人尤其吸引她，張立東聞言立刻擠出笑容，卻被慈妹打槍，慈妹表示，她也無法接受交往前就肢體接觸的對象，張立東便提到喜歡慈妹的日籍藝人風田，虧對方長得太高，「手腳很容易碰到別人。」
還有網友特別整理出慈妹的理想型關鍵條件，「露齒笑好看、陽光、反差萌、服儀要打扮，不得在確認關係前有過多肢體接觸」，更有不少粉絲被慈妹甜美笑容給融化，「慈妹很正也很可愛」、「慈妹在笑的樣子看起來更可愛」、「慈妹真的優」、「慈妹真的超可愛」、「慈妹小小隻看起來非常可愛。」
事實上，慈妹不時會在IG分享自己的應援日常，先前她穿和服站上新莊棒球場應援，也特別曬出了4張高清照，可見慈妹把及腰長髮盤起，戴上花朵髮簪，穿一套色彩繽紛、印花圖案的浴衣，擺出不同姿勢表情，她也搞笑寫道：「說這一次沒拍到我穿和服的樣子，就答應你們拿舊照補囉～很久沒開啟美圖秀秀，一個恍神打開的foodpanda...抱歉，真的太像了！」當時也曾掀起熱議。