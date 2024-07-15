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《怪物彈珠》合作《我推的孩子》！阿奎亞、露比限定轉蛋活動登場

▲RPG 手機遊戲《怪物彈珠》與電視動畫《我推的孩子》首次合作活動今（15）日開跑。（圖／官方提供）
▲RPG 手機遊戲《怪物彈珠》與電視動畫《我推的孩子》首次合作活動今（15）日開跑。（圖／官方提供）

記者張志浩／綜合報導

RPG 手機遊戲《怪物彈珠》與電視動畫《我推的孩子》首次合作活動在今（15）日開跑！經典不敗手遊搭配新生代超強 IP 的組合，將帶來一系列主題活動和角色期間限定登場，《NOWnews》本次跨結合作的活動整理，玩家和粉絲絕不能錯過。

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《怪物彈珠》、《我推的孩子》合作活動中，「阿奎亞」、「露比」、「有馬佳奈」、「MEMcho」、「黑川茜」會在期間限定轉蛋中登場。此外，合作活動冒險中還會有身著泳裝或浴衣等夏季造型的「煙火絢爛的夏夜攝影會 阿奎亞」、「海邊的沙灘偶像 露比」、「避暑消夏少女 有馬佳奈」、「熱帶女孩 MEMcho」、「享受祭典的盛夏攝影會 鳴嶋愛溶」、「傍晚的祕密約會 黑川茜」登場。

▲電視動畫《我推的孩子》×《怪物彈珠》合作紀念分享活動登場！
▲電視動畫《我推的孩子》×《怪物彈珠》合作紀念分享活動登場！（圖／官方提供）
為了紀念本次合作活動，營運團隊特別準備 Facebook 活動，邀請彈珠好手們共襄盛舉，於活動期間內將此篇貼文公開分享到個人頁面即可，或是對貼文按讚、留言，將根據合計次數追加獎勵道具，遊戲內也會出現前往Facebook貼文的挑戰任務，完成的話可以得到「體力罐×1」。

🟡Facebook 分享活動期間：2024年7月14日21:00至2024年8月2日（五）11:59

活動獎勵：
📍達1000次 → 贈送「接關罐 ×1」
📍達1500次 → 加碼贈送「獸龍玉 ×1」
📍達2000次 → 加碼贈送「奇蹟罐 ×1」
📍達3000次 → 加碼贈送「增增餅 ×1」

▲萬眾矚目的《怪物彈珠》瑪娜「獸神化·改」正式解禁。（圖／官方提供）
▲萬眾矚目的《怪物彈珠》瑪娜「獸神化·改」正式解禁。（圖／官方提供）
瑪娜「獸神化·改」與拿破崙等多位角色的新形態解禁！

《怪物彈珠》官方表示，萬眾矚目的瑪娜「獸神化·改」正式解禁！她擁有「團結人心的慈愛天使 瑪娜」與「守護羈絆的慈愛解放者 瑪娜·阿尼瑪」兩種不同的「獸神化·改」形態，而且她過去推出的2個不同期間限定版本角色，這次也會一同換上新姿，此外，7月15日起連續四天，每隔12小時都會有角色的「真獸神化」或「獸神化·改」形態解放。

新加入彈珠好手限定！10連轉蛋半價優惠

《怪物彈珠》今夏一連串的精彩活動陸續登場，首先7月15日0:00至8月31日3:59，將舉辦「新加入彈珠好手限定，安裝遊戲後7天內10連轉蛋50%OFF」活動，新加入彈珠好手由建立帳號及安裝遊戲起計的7天內，原本需要「寶珠 x50」才能遊玩的10連轉蛋，現在只需要「寶珠 x25」就能夠遊玩，此優惠不限次數，抽越多越划算。

此外，所有彈珠好手都可以透過挑戰任務來獲得寶珠！7月16日4:00至10月1日3:59將舉辦「超爆轟黎擊破任務」，完成所有任務最多可以獲得10個寶珠，並且在黎絕冒險獲得連勝時，寶箱中保證會出現金蛋，活動詳情請參考《怪物彈珠》官方網站。

▲《怪物彈珠》將舉辦「新加入彈珠好手限定，安裝遊戲後7天內10連轉蛋50%OFF」活動。（圖／官方提供）
▲《怪物彈珠》將舉辦「新加入彈珠好手限定，安裝遊戲後7天內10連轉蛋50%OFF」活動。（圖／官方提供）

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