《怪物彈珠》合作《我推的孩子》！阿奎亞、露比限定轉蛋活動登場

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為了紀念本次合作活動，營運團隊特別準備 Facebook 活動，邀請彈珠好手們共襄盛舉，於活動期間內將此篇貼文公開分享到個人頁面即可，或是對貼文按讚、留言，將根據合計次數追加獎勵道具，遊戲內也會出現前往Facebook貼文的挑戰任務，完成的話可以得到「體力罐×1」。
🟡Facebook 分享活動期間：2024年7月14日21:00至2024年8月2日（五）11:59
活動獎勵：
📍達1000次 → 贈送「接關罐 ×1」
📍達1500次 → 加碼贈送「獸龍玉 ×1」
📍達2000次 → 加碼贈送「奇蹟罐 ×1」
📍達3000次 → 加碼贈送「增增餅 ×1」
瑪娜「獸神化·改」與拿破崙等多位角色的新形態解禁！
《怪物彈珠》官方表示，萬眾矚目的瑪娜「獸神化·改」正式解禁！她擁有「團結人心的慈愛天使 瑪娜」與「守護羈絆的慈愛解放者 瑪娜·阿尼瑪」兩種不同的「獸神化·改」形態，而且她過去推出的2個不同期間限定版本角色，這次也會一同換上新姿，此外，7月15日起連續四天，每隔12小時都會有角色的「真獸神化」或「獸神化·改」形態解放。
新加入彈珠好手限定！10連轉蛋半價優惠
《怪物彈珠》今夏一連串的精彩活動陸續登場，首先7月15日0:00至8月31日3:59，將舉辦「新加入彈珠好手限定，安裝遊戲後7天內10連轉蛋50%OFF」活動，新加入彈珠好手由建立帳號及安裝遊戲起計的7天內，原本需要「寶珠 x50」才能遊玩的10連轉蛋，現在只需要「寶珠 x25」就能夠遊玩，此優惠不限次數，抽越多越划算。
此外，所有彈珠好手都可以透過挑戰任務來獲得寶珠！7月16日4:00至10月1日3:59將舉辦「超爆轟黎擊破任務」，完成所有任務最多可以獲得10個寶珠，並且在黎絕冒險獲得連勝時，寶箱中保證會出現金蛋，活動詳情請參考《怪物彈珠》官方網站。