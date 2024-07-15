寵物保健食品市場競爭大 PHP主打多國專利暨環保概念
隨著毛孩在家庭地位日益提升，寵物食品發展越加多元。由於飼主採購不手軟，寵物食品市場競爭激烈。其中尤以呵護毛孩健康的保健食品，品牌眾多，主打訴求五花八門。 PHP品牌強調多國專利技術，能為毛孩提供全方位保健外，在包裝設計也完美結合時尚與環保，不僅有繽紛色彩，採用馬口鐵罐包裝，實用又可以重複使用，具有環保概念。
記者金武鳯/綜合報導
多國專利技術，讓健康看得見 PHP寵物保健食品，訴求憑藉多國專利技術，經過科學驗證，能為毛孩提供全方位健康呵護，諸如增強免疫力、改善消化系統及促進皮膚健康等，滿足毛孩在不同成長階段的需求，讓寵物飼主用得安心、放心。
在市場激烈競爭下，如何吸引飼主維持忠誠度，考量的除了保健食品的高效性，外觀包裝的吸睛度也很重要。PHP擁有時尚繽紛的鐵罐包裝，不僅僅是保護產品品質的工具，更是生活品味的體現。PHP選用高品質的馬口鐵罐，設計精美、色彩繽紛，無論放在哪裡，都能成為家中的一景。
業者強調，PHP堅持環保理念，選用馬口鐵罐包裝，符合可持續發展的要求。相比傳統的塑膠包裝，馬口鐵罐不僅更環保，由於具有卓越的密封性能，能夠有效隔絕空氣和濕氣，保持保健食品新鮮期。換句話說，這樣的包裝設計，不僅能夠延長產品的保質期，還能確保每一口都是新鮮和高品質的。除此之外，鐵罐堅固耐用，可以重複使用，清洗後可以儲存其他物品，既實用又 符合環保概念。目前在全省大樹寵物，大 樹藥局都能看到展示產品。