特企／終結吃電怪獸！專業冷氣清洗到府服務　還有補助可領

我是廣告 請繼續往下閱讀
「呼叫黃背心」精心挑選過的「六星專業師傅」提供到府清潔冷氣機服務，也省去民眾的大麻煩，政府更祭出節能相關補助，嘉義市政府甚至最高可補助1200元，幫助大家省電省荷包。
在夏季，冷氣是家家必備的消暑利器，但是卻常忽略了冷氣清潔的重要性，不僅影響了冷氣機的使用效率，成了家中的吃電怪獸，嚴重甚至對家庭成員的健康產生負面影響。許多民眾選擇在家自行清理，卻只有清洗濾網，洗完還是覺得沒效，仍是高耗電，甚至選擇乾脆不開冷氣，大大影響生活品質，
真正吃電怪獸藏在細節裡 最髒的地方竟是冷氣機的鰭片！
一般大眾可能不清楚冷氣機的運作方式是把室內熱風吸進去冷氣內，熱風會先經過「濾網」將大塊的灰塵擋下來。
接著熱風會經過「冷凝器(俗成鰭片)」變成冷風，最後冷風再透過「風鼓」吹出來。所以真正藏汙納垢的元凶是鰭片，但往往一般民眾清洗時只有洗到濾網就結束，冷氣的電費仍居高不下，甚至影響到家庭成員的健康。
成立 5 年的「呼叫黃背心」居家清潔服務平台表示，電費要降到最低！很簡單，就是定期把冷氣清潔乾淨。有沒有覺得冷氣運轉的聲音，越變越大聲？或者是要開到23度才會涼？有這些現象就表示，你的冷氣灰塵已經卡很嚴重，所以鰭片和風鼓，要非常用力，才能吸到熱風，再吹出冷風。
多久頻率洗一次冷氣機才能有效節電?
要能夠達到有效的省電，至少每兩週清洗濾網一次、室外機送風處不可堆放雜物、 冷氣保養、清洗建議每年至少一次、冷氣溫度每提高1℃可省6%電，建議最佳溫度應設定在26-28℃、當空調運行時有異常雜聲，應立即關機檢查原因，切勿盲目繼續使用，以免出現更大的損壞冷氣保養、清洗建議每年至少一次。
透過這次政府提供各項節電措施，喚醒民眾對於冷氣的保養與重視，嘉義市府更貼心提醒，清洗冷氣濾網除了可領補助外，還可省下約7％電費，透過專業人員清洗冷氣更能產生10～20％節電效益！
服務全省更地的清潔平台「呼叫黃背心」針對嘉義市民提供了即日起至10/30，完成室內機冷氣機清洗+繳款，就可享有洗一台室外機5折優惠，洗兩台(含以上)即有免費送室外機清洗服務。