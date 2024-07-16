特企／法國鹽之花遇上開心果　AIC冰淇淋帶您進入風味新境界

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AIC的多種茶口味系列，包括奶香金萱榛果、文山包種杏仁片、紅烏龍焦糖榛果、炭培烏龍杏仁片和鐵觀音腰果。創辦人堅持使用在地原物料，並且選用自第三代返鄉青農獲得優良傑出青農獎的台灣好茶。這些茶入冰淇淋後，帶來了有別於傳統義式口味的特殊口感。
此外，這裡還有傳統義式口味『西西里開心果』，這可是義式冰淇淋最具代表性的口味之一。甚至他們還自己研發了『海鹽開心果冰淇淋』，這可是結合了法國鹽之花與開心果，濃郁滑順的口感與香脆開心果的完美結合，鹹甜的層次感，使其成為一款令人難以抗拒的甜點。
AIC對於使用材料的選擇非常嚴謹，所有甜筒皆為手工製作，不添加任何抗氧化劑。生豆經過自家烘焙，不購買熟豆，焦糖榛果也全部手工反沙製作，確保每一口都是真正的手作風味。茶葉選自有SGS認證的好茶，為消費者提供最健康的選擇。
曾經有一位YouTuber因台南霜淇淋名店未營業而來到AIC品嘗，結果意外地喜歡，並在IG限動上發布短影片介紹，為AIC帶來更多認識。此外，與Scottish Leader威士忌品牌聯名研發出了含有威士忌的冰淇淋，這些都是AIC獲得的寶貴回饋和機會。
AIC希望成為一個年輕有活力的品牌，藉由冰淇淋帶給更多人享受甜點的幸福感，打造一個適合家庭、朋友和情侶增進感情的快樂空間。未來，AIC期待開設更多分店，讓更多人品嚐到我們的冰淇淋，並在全球推廣台灣的冰淇淋文化。如果有機會遇到更多理念相同的企業主，AIC非常願意合作，共同推廣台灣的冰淇淋文化。