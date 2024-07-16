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40度熱爆「紅燈100秒快烤焦」！機車族撐傘超狂　1關鍵恐遭罰3萬6

▲近日就有網友發現，看到路上有騎士在等紅燈時，突然拿出自備的陽傘遮陽。（圖/路上觀察學院）
▲近日就有網友發現，看到路上有騎士在等紅燈時，突然拿出自備的陽傘遮陽。（圖/路上觀察學院）

記者張嘉哲/綜合報導

最近天氣實在相當炎熱，全台已經有不少測站都測到超過40度的高溫，然而有在騎機車的騎士們，應該可以感受到「停等紅燈」的痛苦！根本被曬到快要烤焦。近日就有網友發現，看到路上有騎士在等紅燈時，突然拿出自備的洋傘遮陽，貼文引起廣大迴響。對此，警方也出面回應，表示雖然撐雨傘沒有規範可罰，但若因此發生事故，則會涉及危險駕駛哦！

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「找不到陰影，只好自備，有確認她在綠燈前就收傘」只見貼出的照片，由於天氣炎熱，一名女騎士正在等紅燈時，打開自己自備的遮陽傘，全程都被後方的用路人給直擊。

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▲高雄一名女騎士在等紅燈時「自備陰影」，拿起遮陽傘擋陽光，掀起網友熱議。（圖/路上觀察學院）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這種至少比突然停在樹蔭遮陽好多了，沒影響到別人就給推」、「最近真的太熱....停個紅燈都快被烤焦，尤其大路口的紅燈都超過100秒」、「高雄常見，無論雨天或大熱天，都有人騎機車撐傘」、「90秒以上的路口確實有這想法....」、「好聰明，而且也不會影響到別人」、「最近的太陽超不友善，騎車停紅燈真的好痛苦，熱到皮膚會痛那種。」

騎車撐傘沒規範可罰！「造成事故」涉及危險駕駛疑慮

然而雖然該女騎士的行為並未造成別人困擾，但高雄三民一分局也對此回應表示「騎車撐傘其實是危險行為，雖然道路交通管理處罰條例，沒有明確規定可以開罰，但是如果民眾騎車撐傘和別人發生事故，將會違反涉嫌違反道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛之虞，可處以新台幣6000元以上，3萬6000元以下罰鍰、當場禁止駕駛、吊銷駕駛執照及吊扣牌照6個月」。

警方呼籲騎士：「騎車撐傘除傘緣容易遮蔽視線外，若有風吹來也不易控制車身，容易發生危險，呼籲停等紅燈或是於道路中行駛，皆不應撐傘，避免發生事故得不償失。」

▲「機車」文化是被許多網友討論的焦點，機車除了是台灣人通勤必備的交通工具外，也是不少外國人來台灣想體驗的「台灣味」之一。（圖／shutterstock）
▲機車騎士夏天騎車停紅燈相當曬，但要注意千萬不要撐傘騎車，如果發生事故恐被列為危險駕駛，將吃罰單還要被吊銷駕照。（圖／shutterstock）
夏天騎車等紅燈一堆人「停樹蔭」！小心也可能挨罰

而除了自備撐傘遮陽之外，夏天最常看到有騎士在停等紅燈時躲在「樹蔭底下」，雖然同樣是沒有明確規定可以開罰，但警方也表示，駕駛人停等紅綠燈應停在停等區、依車道連貫車流暫停，不應在車道中間暫停。

警方表示，如果被民眾檢舉，還是會依據個案情況，看駕駛人是否有阻礙交通、違反標線標誌或其它違反道路交通管理處罰條例的行為，來評估是否違規；而如果駕駛人為了躲避太陽，任意在車道停車造成交通事故，仍須擔負肇事民刑事責任，甚至急煞也會被列為是危險駕駛吃上罰單！民眾外出防曬工作自己要做好，不要因為貪圖一時方便，讓自己荷包受損了！

▲騎機車的騎士要特別注意，千萬不要騎車騎到一半隨意停在陰影底下，恐怕會被開罰！（圖/苗栗縣警察局交通警察隊提供）
▲騎機車的騎士要特別注意，千萬不要騎車騎到一半隨意停在陰影底下，恐怕會被開罰！（圖/苗栗縣警察局交通警察隊提供）

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