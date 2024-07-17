手刀搶訂！台南新旅宿「雙人只要1000元」　路境行旅插旗西門商圈

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旅店為樓高11層的玻璃帷幕大樓，外觀以鏡面的顯著設計，成為臺南市區亮眼的在地指標，全館9種房型皆以雅致的木質呈現，融合南方的暖陽，提供旅人一處舒適的休憩空間，館內大廳承襲以往「路境系列」的魔幻森林意象，深入探究「找回屬於自己的魔力」，給予旅人踏入秘境般的體驗，賦予此空間無窮的想像力，唯有深信魔法的存在，才能在喧囂中尋找自由作夢的可能，一同找回曾遺失在現實的夢想。
小鹿文娛提到，秉持著「好玩、有趣」的核心理念，於「路境行旅 臺南西門館」內大廳空間佈置多處「精靈指引」，豐富旅人的住宿體驗。大廳內共設置6個多元魔幻場景，分別為迷途旅人、幻鹿蹤影、兔子讀書會、文學下午茶、失衡天平、不悔西洋棋，每處皆賦予相對應的短句，這些與自我對話的過程將深深烙印在腦海中，為這趟府城之旅留下獨特的回憶。
另外，在台南暑假最有趣的活動之一、被酒友敲破杯子期待的台南晶英「微醺巴士」也宣告再度啟動，每年暑假都能坐上閃耀霓虹的雙層主題巴士穿梭於舊城區，熱鬧翻騰的音樂吸引大批路人目光，這台嗨翻移動夜店今年串聯自家古蹟酒吧T-Bar茶薈知事官邸與池畔水晶廊，與Phowa、酣呷餐酒、咫尺角落、岐門、樂島、富貴陸酒、福醺湯包、小黃門、常酒、響琥、民生西藥房、Dark Circle等14家人氣與全新酒吧，每週五、週六晚上八點半準時發車，伴隨微醺車掌以酒精知識遊戲增添歡樂氣氛，無論是好友狂歡或是企業包車增進同事情誼，都能在酒精催化下撞出無限派對火花，乘車券每位2,580元，房客優惠價2,080元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！