行銷「好客民宿」品牌 觀光署首辦百大金質獎票選

觀光署為創意行銷「好客民宿」品牌，今年首度辦理金質「好客民宿」票選活動，即日起至8月8開放全臺「好客民宿」業者線上報名，再透過民眾網路票選與專家評審，遴選前100家金質「好客民宿」，由觀光署頒贈金質獎座，並發行專刋廣宣，讓「好客民宿」標章成為臺灣民宿的精選指南，展現獨特且優質的好客魅力。
記者金武鳯/綜合報導
觀光署表示，全臺約有1萬多家民宿，已有1700多家獲選並頒予「好客民宿」標章。為加深國內外旅客對於「好客民宿」品牌印象，激勵好客民宿業者再優化服務品質，觀光署今年首度推出金質「好客民宿」票選活動，凡是具有「好客民宿」標章的業者，即日起至8月8日可上網報名參選，8月12日至26日由民眾網路投票，再結合9月專家的評選成績，遴選出前100家金質「好客民宿」。
觀光署表示，金質「好客民宿」有五大評審主題，包括自然生態、特色建築、文化漫遊、親子寵物、美食饗宴，以此定位及凸顯好客民宿價值及特色，歡迎全臺「好客民宿」業者報名參加！了解更多金質「好客民宿」票選活動詳情，請上活動網站（https://taiwanhost.taiwan.net.tw/）。
獲選百大金質「好客民宿」業者，將由觀光署頒贈「好客民宿」金質獎座，並發行金質「好客民宿」專刊宣傳，換句話說，將由官方公開背書，提供消費者精選民宿指南。此外，參與本次活動業者，還可配合好客民宿協會推出的系列優惠方案聯合行銷，並在國內外媒體通路及馬來西亞吉隆坡MATTA旅展露出宣傳。