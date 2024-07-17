2024亞洲最佳酒吧排行！全台最強是「它」　WBA台灣金牌也推新品

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「Vender」位列第30名：位於台中國美館綠園道，店門設計獨特，仿造超大型「自動販賣機」，擺放著各式各樣的調酒器具與小樣酒；只要輕輕「拉開」販賣機，即可進入店內。
「Bar Mood Taipei」位列第37名：Bar Mood Taipei的酒單，從油蔥酥、菊花、九層塔、花生到毛豆，使用各種讓人意想不到的食材將其加入酒譜中，同時也藉由這樣的特色調酒酒款，讓台灣人更了解自己生長的土地，也讓世界對台灣有更深度的認識。
「The Public House」位列第44名：店名源自於「Pub」，被酒客親切地稱為「公屋」；這裡每個時段呈現不同風貌：九點前瀰漫著舒服微醺的爵士樂氛圍，九點後則迎來夜晚的高潮。每一個虛實之間的設計細節都直搗城市人內心深處的需求，營造出恰如其分的滿足與療癒感。
雖沒有躍身前50名的排行，但台灣酒吧有入圍亞洲百大酒吧名單中的還有「To Infinity and Beyond」、「unDer lab」、「The Han-Jia Pairing Dinner 酣呷餐酒」、「無WU」、「 Moonrock」。
裸鑽雪莉身為官方蘇格蘭威士忌合作夥伴，除了共襄盛舉8月5日舉辦的「50 BEST BAR Taiwan Can Drink」外，將在於8月20日邀請來自曼谷的「BKK Social Club」，這家位列2024年「亞洲50最佳酒吧」榜單的頂尖酒吧，來台進行調酒講座。
並且裸鑽雪莉特別推出「現在Chill裸調」 夏日限定禮盒，鼓勵每一位調酒愛好者發揮創意，無論身處何地都能輕鬆調製出Chill裸調。本次獨家套組也為裸鑽雪莉亞洲50最佳酒吧國際調酒師VIP贈禮。
今年夏季不僅亞洲最佳50酒吧名單備受矚目，曾摘下「WBA世界啤酒大賽（The World Beer Awards）」台灣區金牌的台灣酒飲品牌SLOWAVE也再次突破創新，推出全新力作「Symphony No. 2交響2號美式小麥啤酒」。
「交響2號美式小麥啤酒」巧妙迎合全球琴酒風潮，將琴酒的重要原料「杜松子」加入其中，顛覆琴酒中常見的杜松子木質調，呈現出獨特的花香調氣息，讓人耳目一新。這款啤酒不僅為炎炎夏日帶來清新選擇，也為台灣精釀啤酒市場注入新活力。
品飲時，建議在攝氏5°C至10°C的溫度開瓶，將交響二號號美式小麥啤酒倒入鬱金香杯或白酒杯中飲用，使其充分釋放香氣。值得一提的是，其細緻的苦韻與豐富的茶香能有效平衡肉類料理的油膩感，加上尾韻乾淨俐落，也特別適合搭配帶有油脂的料理，如燒烤、烤肉或油炸食品，亦也能為肉類增添一抹清新。
臺北酒吧Sidebar創辦人之一的琴酒職人鄭哲宇Soso，特別推薦將其用於調製經典雞尾酒 Bee's Knees：「以琴酒、蜂蜜、檸檬汁為基底，再加入約 100ml 的交響2號美式小麥啤酒，不僅能增添濃厚蜜香，更能襯托出獨特花香，帶來全新的味蕾體驗。」此款調酒於即日起共為期一個月在Sidebar可點得到！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！