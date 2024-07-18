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高球／張緯綸發揮準確推桿工夫！打出低於標準桿7桿、獨居領先

▲第一回合張緯綸以63桿(-7)獨居領先位置。(圖／TPGA提供)
▲第一回合張緯綸以63桿(-7)獨居領先位置。(圖／TPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金台幣350萬元的大戶人家公開賽在台中球場進行首回合，張緯綸發揮準確推桿工夫，打出低於標準桿7桿的63桿，暫時獨居領先；黃祥豪抓下六隻小鳥無柏忌，與林冠伯同以低於標準桿6桿的64桿，暫時並居第二。

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沈威成丶義大利籍球員加布里埃爾．德．巴爾巴（Gabriele De Barba）李玠柏丶劉永華與王偉軒同以65桿，暫並列第四位。

這場比賽是2024肇喜登峰巡迴賽第四站，也是今年度台巡賽的第六站，是大戶人家高球戰隊首次單站冠名主辦TPGA台巡賽，也是TPGA台巡賽史首次由一支高球隊冠名贊助高爾夫賽事。這場比賽進行四回合72洞賽程，冠軍可得65萬元。

台巡賽史首次由一支高球隊冠名贊助

大戶人家高球戰隊是一支剛成立一年的高球隊，由於創會隊長洪典銘董事長對球隊有遠大的憧憬與展望，因此決定這支球隊的會員費是100萬元，並取名「大戶人家高球戰隊」，隊友來自北中南各地。

張緯綸今天八鳥一柏忌，主要是推桿精準，十八洞25推，前九洞五鳥11推丶後九洞三鳥14推；除了第2洞18呎及第10洞15呎小鳥推桿距洞較遠以外，其他都是9呎內的小鳥推桿，所以鐵桿也是今日功臣之一。唯一柏忌在第六洞五桿洞，第二桿偏左進入紅線障礙區，罰桿後切上果嶺，6呎推桿進洞打出柏忌，已算是把傷害降到最低。

他指出，各桿都OK，並且有幾洞的推桿路線都很幸運地避開了狀況不太好的地帶，另有兩個洞處於尷尬距離3呎左右，幸好都能順利推進救平標準桿。他今年已在肇喜登峰巡迴賽開幕站長華公開賽贏得冠軍，此賽尋求今年度台巡第二冠。

黃祥豪今天抓六鳥，無柏忌，主要歸功開球佳，鐵桿也不錯，推桿也準，一路順順地打出好成績，前九洞二鳥分別是第一洞的9呎及第八洞的今日最遠推桿24呎小鳥推桿，後九洞從第11-14洞有如神助，連抓四鳥，分別是1,9,9呎及OK小鳥推桿。

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