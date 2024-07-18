特企／鴻鼎菓子南屯店開幕捐5%營收助家扶孩子

發跡台中豐原的知名伴手禮甜點品牌鴻鼎菓子，新門市南屯夢想店於7／16正式開幕，創辦人張育睿在活動中談到品牌創立初心，為讓腸胃不適的女兒可以嘗到健康甜點，辭去高薪科技工作創立「鴻鼎菓子」，希望在品牌十週年里程碑加倍回饋社會，除了多年來扶持的北台中家扶，未來也將不遺餘力，致力於公益事業。
十週年感恩開幕茶會邀請歌手孟慶而、李佩甄、馬妞、蘿莉塔、解偉苓、開水小姐、兒童天王泡泡哥哥、百萬網紅Miss布丁等20位知名藝人網紅出席，南屯夢想店落成慶祝儀式。有「台灣好媳婦」之稱的李佩甄，在活動中提到父母無私奉獻，雖然家裡當時過得苦一點，得以讓她出國讀書，當時旁人問父親後不後悔，父親則回：「一點也不後悔，而且佩甄現在正一步步地完成他的夢想。」讓眾人感動淚崩，品牌持續推廣公益的理念也令合作多年的佩甄份外敬佩。
上月辦完婚宴的孟慶而，滿臉幸福與家扶孩子合唱演唱品牌主題曲〈因為是你〉，也透露該品牌就是她的喜餅選擇，讓所有賓客讚不絕口。至於許多人關心孟慶而已辦完婚宴，何時肚皮才會傳出好消息？孟慶而笑說婚禮後，大家熱情關心讓她壓力山大，但最近她忙於下半年度電影開發及音樂專輯，做人計畫要再等等，但未來藍圖是能生兩個寶寶湊成一對好字，日前也進行相關健康檢查，並做功課了解凍卵資訊。
品牌新門市在過去三週試營運期間開出紅盤好成績，創辦人張育叡更大方捐出南屯夢想門市5%試營運所得予北台中家扶中心，未來也承諾將不遺餘力，致力於公益事業，回饋社會。