台南「林百貨」將進駐高雄流音中心！投資達3億元　文化局確認了

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高流執行長丁度嵐則表示，珊瑚礁群營業面積共2,100坪 ，感謝高市府文化局跨局處協助與高流招商同仁努力，已於今年六月與高青創意股份有限公司完成簽約，營業範圍包括珊瑚礁群及海豚步道3、4號館，業種業態規劃中 ，同步正進行規劃設計及內部裝修，預計2025年第一季可以試營運。
事實上，該OT案為期9年10個月，總投資金額原本預計要在1億至1.5億元之間，但是文化局長王文翠則證實，珊瑚礁群案是高流近期最大規模的招商引資案，預計總投資金額達3億元，預估初期年營收2.6億元以上。
台南生活（開曼）股份有限公司前稱為台南企業(開曼)股份有限公司，成立於1999年，旗下全資子公司高青開發在2000年成立Focus 時尚流行館（Focus 百貨），2017年加入FILA的台灣斐樂在台代理，同年再納入高青時尚(股)公司，經營台灣的文創古蹟百貨「台南林百貨」。此外，斐樂與上鋐行銷合資成立鴻延(股)有限公司，經營FILA及Champion之運動鞋經銷通路批發，等於有相當多的營運平台。
台南生活（開曼）股份有限公司（台南-KY）也對外宣告，將結合林百貨（文化創意）及關係企業高青開發FOCUS 時尚流行館（年輕、流行百貨）、高青生活（Focus in 生活平台的文創設計），打造全新商場「focus 13」，且其名字由來是沿用台南「focus 時尚流行館」之名，再加上現在高雄流行音樂中心所在的位置「光榮碼頭」是之前的13號碼頭，組合成為「focus 13」。focus 13將以時尚結合創意、港邊的天然美景成為亞灣區的新焦點，經營內容則將結合文創設計、流行時尚、特色餐廳、咖啡廳。