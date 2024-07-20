網路裸聊詐騙占大宗(占62%) 被害人56%為男性
性影像及詐騙案件層出不窮，而新型的「視訊裸聊詐騙」手法，更成為年輕男性的惡夢。經中市警局統計113年1至7月受理性影像案件(含兒少性剝削)計710件，其中交友詐騙（網路裸聊）占大宗(占62%)，犯罪被害人超過半數為男性(占56%)，年齡集中在16至35歲(占57%)，顛覆一般人對性影像犯罪受害的想像；為有效打擊此種新型態犯罪，中市警局婦幼隊打詐出高招，派出型男正妹波麗士拍攝影片，揭開「裸聊詐騙」甜蜜陷阱，期民眾在交友前務必審慎並懂得保護自我隱私。
記者鄧力軍/台中報導
中市警局婦幼隊自112年迄今，因應新型態犯罪遽增及法規修正，已自製拍攝10部有關「性騷、跟騷及性影像」等宣導影片，皆廣獲好評，更在臺中市29個行政區走透透，一步一腳印進到校園、社區及社福機構等實施婦幼安全及防詐宣導，高達621場次。
本次結合防制性影像及詐騙兩種犯罪，以「視訊裸聊詐騙」案例為主軸，拍製『撩男撩女不裸聊』宣導影片，影片中除教導民眾知悉此種詐騙的標準手法外，更由曾引起地方媽媽暴動的「天菜帥警張庭菘」及「前正妹警花李芷儀」共同擔綱演出，呼籲詐團常假裝帥哥美女透過網路尋找目標，經過攀談認識後，便以愛為名要求對方傳送性影像或進行視訊裸聊，再據以恐嚇若不交付金錢或遊戲點數，將散布其性私密影像，鮮肉男切勿因一時意亂情迷而忽略網路危險。
臺中市政府警察局呼籲民眾，網路交友陷阱多，除保護自身隱私及個資外，切勿隨意點擊不明網址或QRCODE，這些都是詐騙集團竊取個資及威脅的手法，若有疑慮可撥打165反詐騙專線或110報案電話求助，以確保自身權益，避免戀愛不成，反成詐騙集團的冤大頭。本次製作的影片將利用各項多媒體平臺加強推廣宣傳，期透過預防與偵查並重，共同努力打造友善、有愛幸福的宜居城市。 (影片連結: https://youtu.be/Lf80yripG1I)