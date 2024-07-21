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高球／同校學長學弟兩強相爭演逆轉秀！張緯綸一桿之微奪冠登頂鋒

▲張緯綸打出低於標準桿三桿的67桿奪冠，開心捧獎盃。(圖/肇喜登峰巡迴賽提供)
▲張緯綸打出低於標準桿三桿的67桿奪冠，開心捧獎盃。(圖/肇喜登峰巡迴賽提供)

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金新台幣350萬元的大戶人家公開賽今天（20日）在台中球場進行最後一回合決賽，競爭張力超強，落後一桿的張緯綸與黃祥豪一路纏鬥，且後有多位追兵奮力追趕，兩位同為台中球場出身選手又是同校學長學弟，拼戰至最後一洞才決出勝負，張緯綸打出低於標準桿三桿的67桿，以四回合總桿低於標準桿17桿的263桿，一桿之微，逆轉獲勝，贏得冠軍及獎金新台幣65萬元。黃祥豪打69桿，以四回合總桿264桿居亞，獲獎金新台幣33萬元。

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這是張緯綸繼今年三月底肇喜登峰巡迴賽開幕站長華公開賽封王後，拿下的第二座肇喜登峰巡迴賽冠軍獎盃，也是今年第二冠，職業生涯第三冠。他說：「這是我第一次在自家球場奪冠，非常開心！而且也可能是最後一次在這座球場參加比賽及奪冠！」因為身為台中人的他自13歲起只在練習場練球練了一年半，後來在一位楊老師的引介下，開始在台中球場練球，忠明高中三年也都在黃建豪教練的指導下，在台中球場每天練球，直到北上念國立體大才停止在此練球，「我的短桿與切球工夫就是在這兒練就的！」

張緯綸最後一回合出發時，以總桿低於標準桿14桿，落後黃祥豪一桿，不過一下場，就在第1-3洞連抓三鳥，氣勢如虹，且第四洞黃祥豪吞柏忌，張緯綸反超越並拉大領先差距至三桿，但是他在第5及6洞連吞2柏忌，黃祥豪在第6洞五桿洞抓鳥，前九洞結束，兩人總桿同為低於標準桿15桿。

張緯綸氣勢如虹！逆轉奪冠

後九洞黃祥豪在第14丶15洞連抓2鳥，張緯綸2鳥1柏忌，第13丶14洞平手後，第15洞打完，張緯綸落後一桿，第16洞黃祥豪開球偏右，落在樹根上，打出來切桿短了，四桿才上果嶺，一推吞下柏忌，兩人又平手，第17洞張緯綸一記21呎長推進洞抓鳥，取得領先一桿；最後一洞第18洞，張緯綸開球偏左至長草區，第二桿幸運地彈跳上果嶺，距旗洞36呎，黃祥豪第二桿也成功打上果嶺後緣，距洞約12呎，結果兩人都是兩推進洞打帕，最後張緯綸以一桿之微獲勝。

張緯綸賽後表示，與黃祥豪的對決，張力十足，前十六個洞兩人各有佳作與失誤，互有領先，而自己在最後兩洞的表現，感覺既神奇又幸運，一記是左歪右扭的長推桿進洞抓鳥，一記是長草區鐵桿擊球落地彈跳到位，從果嶺前兩個沙坑中間打上果嶺，打帕險勝，「好像冥冥中有人在保佑幫忙！」

他與黃祥豪不但都是同樣出身台中球場，其實黃祥豪還是大他兩屆的忠明高中學長，兩人都很熟悉台中球場的地形與狀況；他表示，不過目前球場的情況與以前的場地有很大的變化，此次能逆轉奪冠，是運氣好！

這場比賽總獎金原本為300萬元，大戶人家高球戰隊最後決定加碼50萬元，提高至350萬元，冠軍獎金也從原先的50萬元，增為65萬元。

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