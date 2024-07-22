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MixerBox定位App《冰友》超實用！6技巧一次看　暑假親子最佳App

▲MixerBox團隊打造的定位App《冰友》，官方實際分享6招實用技巧，讓孩子可以有更多獨立自主活動空間的同時，也能輕鬆的確認他們的安全。（圖／記者周淑萍攝）
▲MixerBox團隊打造的定位App《冰友》，官方實際分享6招實用技巧，讓孩子可以有更多獨立自主活動空間的同時，也能輕鬆的確認他們的安全。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

正值暑假期間，孩子們不管幾歲都還是會讓父母掛心！透過MixerBox旗下的定位App《冰友 BFF》，能讓親子關係「有點黏又不會太黏」，爸媽能知道孩子行蹤，但又不會出現緊迫盯人的窒息感。官方實際分享6招實用技巧，讓孩子有更多獨立自主活動空間的同時，家長也能輕鬆確認孩子們的安全。

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《冰友 BFF》是由 MixerBox 台灣研發團隊打造的免費定位共享 App，曾登上蘋果 App Store 2023 年台灣熱門免費 App 前 3 名，還是當年度十大排行榜上「唯一」由台灣研發的App。《冰友 BFF》優勢在於互加好友後可以在地圖上顯示彼此的即時位置，且還能設定安全地點。如設定學校、家裡或是安親班等地點後，要是孩子在不合理的時間離開，就會馬上接獲通知。因此，《冰友 BFF》自 2022 年底推出後成為熱門App。

🟡 招數1：即時確認孩子所在位置，以及停留時間

《冰友 BFF》核心功能是在地圖上顯示用戶與好友們的即時位置。如果是家人之間，只要雙方都下載冰友並互加好友後，就可以進行家庭定位共享，通過手機隨時查看彼此所在的具體地點。此外還能顯示移動方向和速度，讓家長能夠了解孩子是在步行、乘車，或是靜止不動。

▲冰友可以即時檢視好友手機的電量狀態。（圖／翻攝官網）
▲《冰友 BFF》核心功能是在地圖上顯示用戶與好友們的即時位置。（圖／翻攝官網）
🟡 招數2：新功能時間軸，方便瀏覽去過哪裡

孩子昨天去了哪裡？待了多久？和誰一起？ 新登場的「時間軸」功能，可以記錄自己、也掌握冰友上好友們的移動時間、活動軌跡、抵達地點以及停留時間。

📍設定方式：

查看自己的時間軸：點擊主地圖右上角的頭像按鈕 ➜ 滑到最下方即可查看近期時間軸。

查看好友的時間軸：點擊主地圖上朋友的頭像 ➜ 點右上角頭像 ➜ 查看時間軸紀錄即可。

關閉時間軸，可在「隱私設定」中修改權限，關閉後無論是自己或好友，皆不會顯示時間軸紀錄。

▲冰友加入時間軸功能。（圖／翻攝官網）
▲新登場的「時間軸」功能，可以記錄自己、也掌握冰友上好友們的移動時間、活動軌跡、抵達地點以及停留時間。。（圖／翻攝官網）
🟡 招數3：可自訂個人地點

你可以把關心家人常去的地點設定成個人地點，例如家、學校、補習班、公司等日常往返的地標，冰友提供 17 種常見地點圖案給用戶挑選，同時，也可以自由編輯地點名稱。可以免費設定「家」個人地點，如果加入訂閱會員，可以獲得更多個人地點和不限數量的抵達／離開通知。

📍設定的方法：進入冰友點右上方 「設定」 ➜  「設定個人地點」選擇地點類別按「新增」 ➜  接著可自行「編輯地點名稱」將建築物移動到目標地點後按勾選，就設定完成。

🟡 招數4：可設定抵達／離開通知

設定好個人地點後，可以在每個地點選擇開啟家人的抵達或是離開通知。例如設定過孩子的「學校」地點後，可以在這個地點的頁面手動開啟孩子的「抵達／離開」學校通知。開啟後，即便沒有開啟 App，當孩子移動時，也能收到系統的自動推送通知喔！

📍設定方法：確認已完成某個地方的「個人地點」設定，進入冰友點右上方 「設定」 ➜  「設定個人地點」點選特定地點進入該頁面  ➜  下滑找到希望開啟通知的好友  ➜  打開「抵達／離開通知」

🟡 招數5：設定桌面小工具

想把家人動態放在手機桌面，一開機就能隨時看見嗎？冰友有開發桌面小工具功能，只要在手機桌面上設定，就可以隨時看到家人的即時位置 、停留時間 、個人狀態 、和手機電量 等重要訊息。無論是 iOS 或 Android 用戶都可免費使用。

📍iOS設定方法：長按手機桌面  ➜  點左上角的「＋」  ➜  下滑找到「MixerBox 冰友」選擇想要的小工具尺寸並點「加入小工具」  ➜   接著在右上角點「完成」，長按小工具點「編輯小工具」  ➜  按好友名字即可選擇特定好友！

📍Android 設定方法：長按手機桌面出現「小工具」選項  ➜  下滑找到「MixerBox 冰友」，長按冰友小工具並拖曳到想要的位置，選擇你想要顯示在桌面上的好友就完成囉！

🟡 招數6：低電量自動發送通知

冰友有個貼心的小功能，就是可以開啟「低電量通知 ，預防孩子出門卻手機突然沒電，設定完成後，在家人好友的手機電量下降至低電量時，你的手機就會收提醒，用戶也可以立即提醒對方趕緊充電，避免失去聯繫。這項功能特別適用於需要長時間追蹤的情境，像是孩子獨自外出或參加夏令營，可以提醒家長及時與孩子聯繫，同時，也能培養了孩子對裝置管理的意識，教導他們在外出時保持手機充足電量的重要性。

📍設定方式：進入冰友點右上方 「設定」 ➜  點選「通知 」➜ 點選「朋友動態通知」，選擇想設定的好友 ➜  打開該位好友的「動態通知」選項，就會同時開啟「低電量通知」。

▲下載《冰友 BFF》可以解鎖多項實用定位功能。（圖／官方提供）
▲下載定位App《冰友 BFF》後，戶加好友即可以解鎖多項實用功能。（圖／官方提供）

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