MixerBox定位App《冰友》超實用！6技巧一次看　暑假親子最佳App

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🟡 招數1：即時確認孩子所在位置，以及停留時間
《冰友 BFF》核心功能是在地圖上顯示用戶與好友們的即時位置。如果是家人之間，只要雙方都下載冰友並互加好友後，就可以進行家庭定位共享，通過手機隨時查看彼此所在的具體地點。此外還能顯示移動方向和速度，讓家長能夠了解孩子是在步行、乘車，或是靜止不動。
🟡 招數2：新功能時間軸，方便瀏覽去過哪裡
孩子昨天去了哪裡？待了多久？和誰一起？ 新登場的「時間軸」功能，可以記錄自己、也掌握冰友上好友們的移動時間、活動軌跡、抵達地點以及停留時間。
📍設定方式：
查看自己的時間軸：點擊主地圖右上角的頭像按鈕 ➜ 滑到最下方即可查看近期時間軸。
查看好友的時間軸：點擊主地圖上朋友的頭像 ➜ 點右上角頭像 ➜ 查看時間軸紀錄即可。
關閉時間軸，可在「隱私設定」中修改權限，關閉後無論是自己或好友，皆不會顯示時間軸紀錄。
🟡 招數3：可自訂個人地點
你可以把關心家人常去的地點設定成個人地點，例如家、學校、補習班、公司等日常往返的地標，冰友提供 17 種常見地點圖案給用戶挑選，同時，也可以自由編輯地點名稱。可以免費設定「家」個人地點，如果加入訂閱會員，可以獲得更多個人地點和不限數量的抵達／離開通知。
📍設定的方法：進入冰友點右上方 「設定」 ➜ 「設定個人地點」選擇地點類別按「新增」 ➜ 接著可自行「編輯地點名稱」將建築物移動到目標地點後按勾選，就設定完成。
🟡 招數4：可設定抵達／離開通知
設定好個人地點後，可以在每個地點選擇開啟家人的抵達或是離開通知。例如設定過孩子的「學校」地點後，可以在這個地點的頁面手動開啟孩子的「抵達／離開」學校通知。開啟後，即便沒有開啟 App，當孩子移動時，也能收到系統的自動推送通知喔！
📍設定方法：確認已完成某個地方的「個人地點」設定，進入冰友點右上方 「設定」 ➜ 「設定個人地點」點選特定地點進入該頁面 ➜ 下滑找到希望開啟通知的好友 ➜ 打開「抵達／離開通知」
🟡 招數5：設定桌面小工具
想把家人動態放在手機桌面，一開機就能隨時看見嗎？冰友有開發桌面小工具功能，只要在手機桌面上設定，就可以隨時看到家人的即時位置 、停留時間 、個人狀態 、和手機電量 等重要訊息。無論是 iOS 或 Android 用戶都可免費使用。
📍iOS設定方法：長按手機桌面 ➜ 點左上角的「＋」 ➜ 下滑找到「MixerBox 冰友」選擇想要的小工具尺寸並點「加入小工具」 ➜ 接著在右上角點「完成」，長按小工具點「編輯小工具」 ➜ 按好友名字即可選擇特定好友！
📍Android 設定方法：長按手機桌面出現「小工具」選項 ➜ 下滑找到「MixerBox 冰友」，長按冰友小工具並拖曳到想要的位置，選擇你想要顯示在桌面上的好友就完成囉！
🟡 招數6：低電量自動發送通知
冰友有個貼心的小功能，就是可以開啟「低電量通知 ，預防孩子出門卻手機突然沒電，設定完成後，在家人好友的手機電量下降至低電量時，你的手機就會收提醒，用戶也可以立即提醒對方趕緊充電，避免失去聯繫。這項功能特別適用於需要長時間追蹤的情境，像是孩子獨自外出或參加夏令營，可以提醒家長及時與孩子聯繫，同時，也能培養了孩子對裝置管理的意識，教導他們在外出時保持手機充足電量的重要性。
📍設定方式：進入冰友點右上方 「設定」 ➜ 點選「通知 」➜ 點選「朋友動態通知」，選擇想設定的好友 ➜ 打開該位好友的「動態通知」選項，就會同時開啟「低電量通知」。