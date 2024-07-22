代兄出征當選　盧秀燕頒匾「造福里民」祝陳宏誌就職

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吳世瑋指出，陳宏誌原任新榮里第28鄰鄰長，並擔任南區藍興堡發展協會總幹事、新榮里長青會總幹事、愛鄰守護隊隊員等多項要職，平時積極參與地方事務，熱心公益、深耕地方，對於新榮里地方人、事、物相當熟悉，也非常瞭解里民的需求，此次高票脫穎而出，獲得鄉親熱烈支持，實為眾望所歸。
新任新榮里長陳宏誌表示，補選期間感謝所有新榮里鄉親一路的支持與陪伴，未來也請市府團隊及各位里長前輩給予指導及協助，他也會與南區公所相互配合，爭取更多資源讓新榮里的各項里政工作推動更加順暢。他並感謝表哥新榮里前里長蔡明昌的幫忙，他會努力學習，把好的服務延續下去，並帶動社區的改變與發展，努力達成各項里民交付的任務，打造更幸福的新榮里。
市議員黃守達說，陳宏誌的努力和認真，大家都看在眼裡，未來期待與陳里長一起為東南區、為整個台中做更多的事情，一起打拚、一起服務，並感謝市府團隊給第一線里長們許多支援和支持，期待未來相互攜手合作。另南區里長聯誼會長永和里長李起綸則提到，他代表南區里長歡迎陳里長加入南區的服務團隊，新生代的加入也為南區增添新的活力及新思維，期盼攜手打造最幸福的南區。
民政局說明，台中市南區新榮里里長補選於7月13日辦理，陳宏誌里長在選舉中獲得民眾高度支持，並於7月19日經台中市選舉委員會公告當選。陳宏誌未來將肩負治理新榮里的重責大任，不僅要設身處地瞭解里民需求、協助反映里民心聲，更是家園守護者、文化傳承者及社區奉獻者；期勉陳里長與市府共同為地方發展努力，將新思維、新觀念融入里政業務，帶動社區的改變與發展，打造更幸福的新榮里。