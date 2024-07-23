特企／新光銀行舉辦兒童理財金融夏令營　課程豐富多樣

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營隊五天的課程，由新光銀行的專業行員擔任講師，以循序漸進的課程內容讓學員認識金錢辨別真偽鈔、銀行機構、理財、信用貸款、數位金融等，也安排財富流桌遊、防詐桌遊、金融闖關等活動，從遊戲中培養學員正確的理財觀念，能了解常見金融詐騙手法及養成「識詐力」，貼近真實生活可能遇到的情境。
「防詐鑑識家」防詐桌遊，是由新光銀行與彤鳥社會企業共同全新開發，以60種真實詐騙故事及常見詐騙手法為基礎設計「情境卡」，細分為詐騙八大種類，玩家依情境判斷對應的詐騙種類，運用遊戲機制及與其他玩家互助合作，共同討論情境中對應的詐騙種類，加深對防詐知識的理解與記憶；同時運用大量詐騙情境故事及防詐小知識提醒，提升玩家對詐騙手法的敏銳度。
財富流桌遊讓學員提早長大，體驗模擬40年的人生，可學習運用時間、精力、人脈、能力、金錢這五大元素，體認在現實生活中的自我思考模式，同時也會面臨求職、結婚、生子、失業等狀況；如何獲得財富、把握投資機會與管理時間及精力都是遊戲中可以思考的議題。
新光銀行將秉持公平同理的精神，結合金融專業持續推動各類金融課程、向下紮根，讓一般民眾或身障不便學員，都能更了解銀行，透過金融知識的學習，對於理財及金錢運用有成長的思維，未來生活更豐富美滿。