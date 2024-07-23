特企／古典植物學與現代科學的浪漫結合　充滿療癒感生活美學品牌

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LINLANG品牌系統分為三大系列：Kew（舒緩）、St. Gallen（修護）和 Saya de Malha（平衡）：
(1) Kew
靈感來源來自英國的Kew Garden，不僅聚集了來自世界各地花卉植物，是世界最大的植物園，內部還有進行生理、生化、形態等等研究的實驗室，是現代植物學的應用研究中心。
Kew系列帶有草木花卉元素所組成的氛圍，擁有平衡而優雅的療癒香氛，此系列精選來自世界各地的植物，有意識地採用最貼合肌膚需求的成分，舒緩鎮靜肌膚、促進放鬆，悉心養護你的身心。
大馬士革玫瑰保濕面膜
蘊含珍稀大馬士革玫瑰原精、積雪草與洋甘菊萃取，搭配維他命B5、玻尿酸、酵母萃取等高效保濕成分，能迅速鎮靜滋養乾燥躁動的肌膚，透過柔和的玫瑰、天竺葵、雪松、廣藿香的精油香氣，從肌膚到心靈都能全面放鬆，重新啟動。
(2) St. Gallen
建立於西元719年瑞士的St. Gallen是全世界第一間將藥草園概念納入設計中的修道院，形塑了中世紀結合宗教與醫院概念的場域，成為圖書館保留至今的St. Gallen仍保存著當年修道士們藥草處方籤的手稿。
St. Gallen系列從植物學與醫學雙重觀點，打造出高效修護功能的護膚品；以修護植萃配方搭配高效的科學成分，二元並進幫助肌膚迅速恢復健康光采， 打造最理想的肌膚狀態。
全效修護精華
結合專利PRP高效修護因子、六胜肽等多重胜肽，能協同膠原蛋白作用，修護受損肌膚、恢復彈性與健康光澤，積雪草萃取，快速舒緩鎮靜肌膚，敏感肌、術後肌膚亦可使用。天然極效保濕複方，富含維生素E、Ｃ及Omega 3、6、9等長效保濕因子，帶給肌膚深層滋養的柔嫩飽水感。
全效修護霜
結合專利PRP高效修護因子，能協同膠原蛋白作用，修護肌膚、恢復緊緻彈性與健康光澤，結合蜂膠萃取物、蜂蜜提萃物、蜂王漿萃取物的3重蜂王萃取，能鎖住肌膚水份、深層滋養柔嫩肌膚，打造保水、光滑的細緻蜜光肌。添加溫和有感的傳明酸, 能有效美白、改善暗沈, 並從源頭開始抑制黑色素形成及防止黑斑、雀斑生成。
(3) Saya de Malha
全世界最大的海草床Saya de Malha，不僅延緩溫室效應發生，並更能清理海洋塑膠垃圾、提供海洋生物養分，是默默在平衡地球生態的存在。
Saya de Malha系列選擇具有淨化功效、對肌膚及環境友善的植物成分，從清潔、淨化的角度，在每日生活中置入淨化與平衡的意識，提升生活質感同時簡化非必要的肌膚與環境負擔，恢復身心的平衡狀態。
沙棘植萃卸妝霜
輕盈凝凍質地搭配三重轉化技術，柔軟凝凍經體溫轉化為植萃優油溶解髒污和彩妝，加水後再轉化為卸妝乳深層潔淨肌膚；採用沙棘油、荷荷芭油、酪梨油及蜂蜜萃取, 卸妝同時能夠深層保濕、鎮靜肌膚，恢復皮脂平衡；精選多種天然珍稀精油成分，卸妝同時完成香氛按摩釋放壓力、舒緩心靈，洗後肌膚柔嫩透亮，散發健康水潤的光澤。
LINLANG從植物應用歷史中汲取靈感，精選溫潤有效的植萃，搭配現代高效科學，以一種浪漫的方式，打造有感的療癒體驗。首波推出四款臉部保養產品，成分天然溫和，皆不含礦物油、人工香精、低敏不刺激，選用珍稀天然精油配方，希望在進行每日保養儀式時，能由嗅覺開啟身心的鬆弛感，從古典植物學及現代科學的二元觀點，雙效並進為人們解決生活中的肌膚困擾，同時放鬆心靈、卸下壓力，專注在屬於自己的美好時刻。
期間限定！品牌體驗活動
為了能讓更多朋友體驗LINLANG的生活態度，LINLANG 於5/17-5/19在台北最美茶店『三徑就荒』舉辦了期間限定的品牌體驗活動，除了有美到浮誇的拍照打卡場景，凡追蹤LINLANG官方IG並私訊小編『我想體驗產品』，就會獲得活動電子兌換券，至三徑就荒出示兌換券可免費領取品牌試用包（一人限領一份），當場拍照上傳社群tag LINLANG官方IG，便有機會獲得由LINLANG招待的熱茶乙杯與茶點乙份（茶席有限，換完為止，依現場狀況為準），快來體驗植物與科學最美好的結合！