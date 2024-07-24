《想見你》女星搭捷運讓位！起身成「加害者」曝尷尬過程：闖禍了
女星大文（郭文頤）以出演電影《我的少女時代》出道，後續也參與過許多影視作品，包含了《我的蛋男情人》、《吃吃的愛》、《想見你》、《破處》等，憑著幽默可愛逗趣的個性，和獨具特色的圓潤形象，獲得許多粉絲的支持與喜愛。而大文在昨（23）日透露，自己在捷運上誤將一名女子認成孕婦，好心起身讓座之後，導致場面變得很尷尬，讓她緊張直呼：「我闖禍了！我是受害者，但這一刻，我也是加害者了。」掀起關注。
記者洪生儒／綜合報導
大文23日在臉書發文寫道：「風水輪流轉，有一天你一定會體會到其他人的心情！」並透露自己坐捷運時，前方出現了一位身穿紅色碎花洋裝的女子，對方挺著一顆肚子搭捷運，大文誤以為對方懷孕，便試著尋求跟對方眼神交會的機會，想說要讓出座位給對方坐。不過，大文眼前的這位小姐，眼球完全沒有要離開手機螢幕的意思，於是她心想：「我只好直接（大方）一點，運用我站起來的這個變動，迫使她看向我，進而跟我對上眼。」
在大文用眼神向眼前的小姐示意「需要座位嗎？」後，對方竟然只有短暫瞥了她一眼，並用眼神回應了一個「不要煩我」，甚至頭都沒有晃一下，讓大文瞬間意識到，「這下，我知道我闖禍了。我創造一個曾經跟我一樣心碎的女子，而且還是噁心的無心為之。」
其實，大文自己過去也曾經因為肚子比較明顯，在捷運上被誤認成是孕婦而被好心人讓座，對於自己也發生這樣的尷尬事件，她表示：「身為同一個圈子（？）的人，我居然沒有分辨出來一個有生命的肚子和有歷史的肚子的不同。我是受害者，但這一刻，我也是加害者了。」