颱風天搶樂桃促銷機票！今12:00開賣 東京「含托運行李」2510元起
颱風天宅在家，正巧有時間好好搶廉航的機票，樂桃航空今（25）日開賣「冬季航班新票價促銷」，今日7月25日的12:00開賣，優惠至7月28 日23:59，可預訂出發日期為2024年10月27日~2025年03月29日。促銷主打Standard票價類型，是包含指定座位和託運行李基本票價類型，飛日本單程票價未稅2,290元起，且樂桃航空不另收取燃油費。。
記者葉盛耀/綜合報導
樂桃航空促銷又來了，此次「冬季航班新票價促銷」從今（25）日7的12:00開賣，優惠只到7月28日23:59，可預訂出發日期為2024年10月27日~2025年03月29日。本次促銷主打Standard票價類型，是包含指定座位和託運行李基本票價類型。
至於適用航線，包含台北(桃園)出發往大阪(關西)、東京(成田·羽田)、名古屋(中部)、沖繩(那霸)，共5條航線。最低為飛沖繩，單程未稅價新台幣2290元起、飛東京成田單程未稅2510元起、飛東京羽田單程未稅3290元起、飛大阪單程未稅3060元起、飛名古屋單程未稅3090元起。
其中，以國人最熱門的台北桃園飛東京成田來計算含稅價，單程含稅價約僅3,790元起、而來回含稅價為7,940元起，包含託運行李且可以選位，算是頗划算。
另一個廉價航空「酷航」，則憑藉完整區域航網，推出從台灣出發經新加坡轉機往東南亞特色航點之優惠。即日起至2024年7月24日，酷航官網、酷航手機APP及合作通路同步推出夏日快閃促銷活動，台北-新加坡-峇里島、台北-新加坡-喀比單程最低只要新台幣含稅價2,999元起(限指定出發日期)；同時，台北經停新加坡，飛往蘇美島、雪梨、墨爾本、伯斯等航點，皆推出不同的夏日優惠價。