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《Your Vision,Our Mission》徵劇本活動開跑　獎金上看1億元

▲由網銀國際影視創辦《Your Vision,Our Mission》華語原創長片劇本徵件，優勝者最高可獲得1億元的拍攝預算！（圖／網銀國際影視 提供）
▲由網銀國際影視創辦《Your Vision,Our Mission》華語原創長片劇本徵件，優勝者最高可獲得1億元的拍攝預算！（圖／網銀國際影視 提供）

記者史平旭／綜合報導

網銀國際影視即將展開首屆《Your Vision,Our Mission》的華語原創長片故事徵件活動！攜手香港天下一集團、韓國CJ ENM、新加坡 Clover Films等國際級影視公司，共同評選出最具商業潛力的華語電影劇本，第一名甚至能獲得最高1億元的拍攝預算，有編劇夢的朋友千萬不能錯過！

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投資過《周處除三害》、發行《怪物樵夫》、《加菲貓：農場大冒險》、《森之聲：猩火燎原》、《非普通家族》等多部電影的網銀影視，今年更擴大版圖投入電影製作，與曾執導《見鬼》的恐怖片大師彭發導演合作，共同打造充滿靈異驚悚元素的電影《宿》。網銀影視準備透過此次的徵件活動，讓好故事不再止於文字和想像，也將參賽者們把夢想變成具體影視化的現實，讓作品走向廣大華語市場。

▲網銀國際影視不止投資過國片《周處除三害》，也發行過外國電影、卡通片等等。（圖／網銀國際影視 提供）
▲網銀國際影視不只投資過國片《周處除三害》，也發行過外國電影、卡通片等等。（圖／網銀國際影視 提供）
▲網銀影視也曾與執導《見鬼》的恐怖片大師彭發導演合作電影《宿》。（圖／網銀國際影視 提供）
▲網銀影視也與曾執導《見鬼》的恐怖片大師彭發導演合作電影《宿》。（圖／網銀國際影視 提供）
參賽作品將透過網銀國際影視和亞洲多家知名影視公司一同評選，從商業價值、創意性和市場潛力等多個方面進行評估，以求挑選出最具潛力和影響力的作品，不只準備和與優勝選手共同打造引人入勝的影像作品，也立志為觀眾提供更多面向與更高品質的娛樂享受，強化對文化娛樂產業的深耕和全球化的影響力，想挑戰讓自己心血走向觀眾視野的編劇們一定不能錯過這次機會！

《Your Vision,Our Mission》華語原創長片故事徵件活動網站：https://vmission.wve.com.tw/

報名及諮詢信箱：V.Mission@wve.com.tw

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