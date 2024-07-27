惡鄰居8觀察要點！專家抖「綠茶板惡鄰」特色 怕吵最好買頂樓戶
千金難買好鄰居！對許多民眾來說，買房是人生大事，如果花了畢生積蓄買房，結果卻遇上惡鄰居，真的會讓人欲哭無淚，究竟買房如何判斷上下左右鄰居素質？眾人最怕的惡鄰居，難道買房前無法避開嗎？房市專家Sway在臉書表示，雖然不是絕對，但仔細觀察8個要點，可以找到一些端倪，常見惡鄰有以下行為。
家庭消費中心/綜合報導
一、 鞋子：如果鞋子常亂堆門口，可稱為沒水準的鄰居，但有一種是整齊地擺放在樓梯間，並沿著樓梯擺一側，這種堪稱「綠茶版惡鄰」。還有一種只擺在黑色地磚的，通常臉皮薄但又欠罵，你和顏悅色跟他勸告，他就會聽。
二、 屋頂：一次把全部衣架曬好曬滿，這種是「霸道總裁式惡鄰」。
三、 樓梯間：惡鄰會推放腳踏車、輪椅、雨傘等物品。
四、 停車場：擺滿垃圾跟奇怪箱子，惡鄰還振振有詞說「這是我買的停車格」。
五、 信箱：常常貼上欠繳條或拆電表時間的。
六、 公告欄：被貼上公告的某戶，通常是住戶們忍無可忍的惡鄰。
七、 玻璃加貼反射物：Sway形容，反射紙是輕微的沒品派，貼上超大面八卦鏡是惡劣的主戰派。
八、 嬰幼兒：有嬰幼兒的住戶也只能忍受，「他只是個baby，他爸媽都快瘋了，你也可能是」。
以上這些情境時常發生，Sway建議，若害怕遇到，不妨先租再買，實際居住就會知道樓上都住哪些人，如果不想對戰可以直接買頂樓，「冷氣的電費好過樓上的踢踏舞」，能用錢解決的都不是問題。此外，透天也得注意隔壁鄰居，難保「晚上唱歌變成胖虎，還以為自己是張惠妹」，製造噪音而不自覺。