父子同命！40多歲雙雙死於腦動脈瘤破裂　新療法根治「隔天出院」

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新光醫院神經外科主治醫師林志達說，動脈瘤成因可溯源至胚胎時期，可能先天血管有缺陷，抑或基因缺陷，統稱「結締組織疾病」，若後天又沒有好好照顧血管健康，發生高血壓、膽固醇囤積等，血管壁便會凸起像吹氣球般的動脈瘤。
林志達指出，腦動脈瘤治療最難處在於早期發現、早期治療，因為一般頭痛若進行電腦斷層檢查，並無法看到動脈瘤，至少要接受必須施打顯影劑的電腦斷層血管攝影檢查，或不必打顯影劑的核磁共振檢查，才有機會揪出動脈瘤，診斷率可達80~90%，
此外，若是比較小的動脈瘤，則需要數位減像血管造影檢查(DSA)、也稱為「腦導管」才能發現，診斷率則高達99%。
醫提醒這族群 40歲後做大腦核磁共振檢查
林志達表示，只要動脈瘤沒破，都有機會用微創（0.5公分或更小）傷口進行血管內栓塞手術治療，這與民眾熟知的心導管治療基本相同，而近幾年更出現新寵兒，即血流導向裝置，其為密網結構，由微細鉑合金及鈷銘合金的金屬絲編織而成，經微導管遞送到動脈瘤的位置後，可跨越動脈瘤的兩端並覆蓋動脈瘤，進而減低血流入動脈瘤，待3個月至半年左右，血管內皮細胞將逐漸攀附血流導向裝置，完成內皮化作用後，動脈瘤便會完全閉塞。
與傳統的線圈栓塞治療相較，林志達說，此療法較不會有復發或破裂風險，且手術隔天便可出院。
林志達提醒，民眾如有動脈痛家族史、結締組織疾病或三高病史，建議40歲後可安排大腦核磁共振檢查，因為動脈瘤破裂產生的後遺症雖可怕，卻是可以早期發現並治癒的疾病。