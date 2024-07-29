前櫸坂46「最美C位」平手友梨奈耍大牌被HYBE開除？轉頭當Ado師妹
日本長紅女團AKB48衍生團體「櫸坂46」的前成員平手友梨奈，因與甜美外型相反的獨特的氛圍、優秀的實力，出道就成為團中「C位」。2020年從「櫸坂46」畢業的她，與南韓最為知名的經紀公司HYBE娛樂的日本分公司簽約，沒想到簽約後的平手活動越來越少，還疑似因為性格問題被HYBE娛樂開除，目前傳出平手準備轉至「Cloud Nin」當Ado的師妹。
記者史平旭／綜合報導
身為「前櫸坂不動C」的平手友梨奈，在2020年閃電宣布離開團體，並從歌手轉戰當演員，不只演出了家喻戶曉的升學日劇《東大特訓班》第二季，也在知名韓劇《梨泰院Class》的日本版《六本木Class》中擔任主角，演員事業蒸蒸日上的她，最終選擇簽給HYBE娛樂日本分公司NAECO。
本以為簽給大公司後，平手友梨奈能在日、韓好好發展，粉絲卻發現平手的活動、行程越來越少，官網、官方IG早在4月就沒有更新過，後來又被日本週刊雜誌爆出她在片場時常出現「耍大牌」的行為，除了遲到早退，甚至在拍攝前臨時缺席，令合作夥伴十分頭大，驚傳因「行為」、「態度」等性格問題，最後遭到NAECO解約開除。
多家日本媒體報導平手在解約後，許多經紀公司仍然爭相與她簽約，面對眾多選擇的平手，最終選擇歌姬Ado所屬經紀公司Cloud Nine，雖然公司與本人至今仍未回應，但粉絲們早已迫不及待準備迎接「好消息」。