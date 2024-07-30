特企／「左岸咖啡館」實體開張！期間限定超美法式快閃店

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關於塞納河畔的咖啡館，總讓人想到人們坐在咖啡館外側座位，手拿著一本書、品飲咖啡的悠閒畫面，讓左岸充滿藝文風景。
左岸咖啡館此次與臺南400合作，將臺南知名觀光景點藍曬圖文創園區中的一棟小屋，改造成一間充滿法式情懷的「左岸咖啡館」，不僅展示了左岸咖啡館的六支咖啡產品，更結合插畫彩繪牆面，以透視方式帶領人們走入法國咖啡館的風景想像。
這次的亮點之一便是結合AR 互動體驗，只要拿起手機掃描彩繪牆面，即刻身處實景與插畫互動，彷若真的走入左岸咖啡館般，駐足遙望窗外的巴黎鐵塔，享受品飲一杯咖啡香的片刻時光！
左岸咖啡館的六支咖啡與奶茶，皆取自法式口感的經典比例，不同口感與咖啡因，也刻畫了人們全天候時段不同情境下的飲用體驗，依據心情挑選，都可找到你適合此時此刻的第一杯左岸咖啡館。
走入時間軸中，最美的在地藝文風景
左岸咖啡館於1996年上市，推出許多經典的法式情懷廣告，開啟了人們對於法式咖啡館的氛圍嚮往，而左岸咖啡館也成為了許多人首次品飲咖啡的回憶。此次左岸咖啡館將首度展出歷年來的杯身設計，隨著年份推移，邀請民眾一起回憶起屬於自己的第一杯左岸咖啡館。
近年來，左岸咖啡館更將咖啡館風景與臺灣在地書店的人文氣息扣合，呈現屬於在地的人文風景與沙龍文化。今年與臺南400合作，以臺南在地獨立書店的選書與咖啡的結合，看見每杯咖啡背後所蘊含的人文氣息與意義。
期間限定快閃美店，超好拍絕不錯過
左岸咖啡館實體快閃店首次來到臺南，蘊含了許多法式特色設計與拍照點，不論是經典的法式棚帳、大理石桌椅、精心設計的咖啡館招牌，都讓人有種瞬間置身塞納河畔邊的咖啡館錯覺，快到現場拍照留下今年暑假最美的咖啡館風景。
今年左岸咖啡館更與台灣杯測冠軍咖啡師合作精心推出全新口味「甜檸咖啡」，以黑咖啡與檸檬碰撞出的驚喜滋味，捕捉法式陽光般的酸甜、就是最適合今夏的清爽咖啡！邀請民眾一起體驗，來到臺南古城帶上一杯左岸咖啡館，享受屬於自己的夏日檸光。