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《驚聲尖笑》艾瑞卡艾施抗癌多年病逝！曾是醫學院高材生背景曝

▲《驚聲尖笑》艾瑞卡艾施抗癌多年不敵病魔逝世！曾「放棄醫學院從影」背景曝光，掀起網友關注。（圖／艾瑞卡艾施IG）
▲《驚聲尖笑》艾瑞卡艾施抗癌多年不敵病魔逝世！曾「放棄醫學院從影」背景曝光，掀起網友關注。（圖／艾瑞卡艾施IG）

記者洪生儒／綜合報導

美國女演員艾瑞卡艾施（Erica Ash）因《驚聲尖笑5》成名，近日卻傳出她在28日病逝，享年46歲。曾經是醫學院高材生的她放棄學業改走演藝事業，她曾出演過《我家有鬼》、《好萊塢人夫日記》等經典作品，在演藝圈中累積了一定的知名度。不過，艾瑞卡艾施罹癌多年，始終堅強的跟病魔對抗，身體情況比較好的時候還會現身螢光幕前，沒想到近日卻傳出她已病逝，艾瑞卡艾施的家人也發聲證實，讓許多粉絲都感到相當難過，而她的背景也再度掀起關注。

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艾瑞卡艾施的媽媽在昨（29）日發聲，證實女兒已經離世的消息，讓外界都感到相當不捨與難過。根據《CNN》報導，艾瑞卡艾施的媽媽透露，艾瑞卡艾施在跟癌症進行了勇敢的長期抗戰後離世，她也悲痛說道：「艾瑞卡是一位才華卓越的藝人，她以智慧、幽默感與對生活的熱情感動了無數的人，她將會永遠活在我們心中。」

▲美國女演員艾瑞卡艾施（Erica Ash）曾出演過《我家有鬼》、《好萊塢人夫日記》、《驚聲尖笑5》等作品，在演藝圈中累積了一定的知名度。（圖／艾瑞卡艾施IG）
▲美國女演員艾瑞卡艾施（Erica Ash）曾出演過《我家有鬼》、《好萊塢人夫日記》、《驚聲尖笑5》等作品，在演藝圈中累積了一定的知名度。（圖／艾瑞卡艾施IG）
而喜劇演員洛妮勒芙（Loni Love）在得知好友離世的消息後，也在社群上發文悼念：「無論是《星路多懊悔》還是《Mad TV》，艾瑞卡都展現了她的才華和搞笑能力。」還稱讚對方是一個全心投入工作的人，非常不捨她得離去，「現在她走了，我對她的家人和粉絲衷心的哀悼。」

其實，艾瑞卡艾施曾透露過自己本來的夢想是要成為一位醫師，也曾在美國的大學攻讀醫學院，後來從事模特兒和伴唱歌手的工作之後，意識到自己對表演的熱情，讓她下定決心轉往演藝圈發展，成為一名演員，終身奉獻給表演，仍未結婚生子，如今傳出離世的消息，她的親友們都感到相當難過。

▲艾瑞卡艾施罹癌多年，始終堅強的跟病魔對抗，身體情況比較好的時候還會現身螢光幕前，沒想到近日卻傳出她在28日病逝，享年46歲。（圖／艾瑞卡艾施IG）
▲艾瑞卡艾施罹癌多年，始終堅強的跟病魔對抗，身體情況比較好的時候還會現身螢光幕前，沒想到近日卻傳出她在28日病逝，享年46歲。（圖／艾瑞卡艾施IG）

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