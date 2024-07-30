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林熙蕾曬7年前對比照　身材「真實變化」粉絲吃驚：不可能！

▲林熙蕾曬7年前和現在的對比照，凍齡模樣讓粉絲驚呼，根本分不出來哪一張是現在。（圖／翻攝自林熙蕾IG）
▲林熙蕾曬7年前和現在的對比照，凍齡模樣讓粉絲驚呼，根本分不出來哪一張是現在。（圖／翻攝自林熙蕾IG）

記者李欣容／台北報導

48歲女星林熙蕾保養得宜，日前他們全家到美國，她分享舊地重遊的照片，對比2017年和現在，還刻意穿著相同服裝，無論是身材和樣貌，乍看之下毫無差異，幾乎分不出來哪一張是7年前的照片，讓粉絲驚呼「不可能」！而下一張則是女兒的照片，女兒身高已經直逼媽媽，完全遺傳了媽媽的好基因。

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林熙蕾PO出2017年和2024年的照片，站在電話亭中擺出俏皮姿勢，幾乎分辨不出哪一張是7年前，凍齡模樣讓粉絲驚呼，而女兒的身高也是大家關注焦點，完全遺傳了媽媽的好身材。

▲林熙蕾曬出2017年和現在的對比照。（圖／翻攝自林熙蕾IG）
▲林熙蕾曬出2017年和現在的對比照。（圖／翻攝自林熙蕾IG）
林熙蕾2011年和交往不到半年的商人楊晨結婚，婚後育有2女便淡出演藝圈，只出席代言或是品牌活動，去年為了好友林心如，在影集《此時此刻》中大談女女戀，上個月出席品牌活動時，林熙蕾大方分享，女兒私下對她的穿搭很不屑，雖然不在乎外人看法，但女兒的批評讓她小小走心。

林熙蕾有「亞洲女神」封號，自豪皮膚狀態保養得很好，平時出門頂多擦口紅潤色，甚至還提出下次要素顏接受訪問，她也大方分享，平時會運動5天，包括打網球、皮拉提斯，還有打拳擊，飲食方面則是不忌口，還會偷吃女兒的洋芋片，但只吃「1片」。

▲林熙蕾與醫美品牌合作，曬出自己凹凸有致的身材及保養得宜的臉蛋。（圖／翻攝自林熙蕾IG）
▲林熙蕾保養得宜，是演藝圈出了名的凍齡女神。（圖／翻攝自林熙蕾IG）

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