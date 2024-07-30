小吳標示爭議非初犯？她列「4割韭菜行為」 粉絲爆：偷改成分表
百萬Youtuber見習網美小吳跟網紅紀卜心一起創立的手搖品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，近期被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，引發標示不清爭議，即便兩人事後多次發聲道歉，依然無法澆熄網友的怒火。近日有網友指出，這已經不是小吳第一次因為產品標示不清惹議，更提到他之前研發推出的酵素飲，宣稱口味改了又改，結果被爆出跟其他品牌的成分、熱量和飲用方法完全一樣，認為根本是「換湯不換藥」，再度掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
一名女網友在Dcard上以「小吳割韭菜行為」為題發文，並在貼文中舉出4個例子：「從最一開始的美業工作室，霧眉費用貴到不行，記得一萬多還負評連連。再來業配也完全沒過濾，傻眼的印象有『幸運手鍊』，一條還要幾百塊；『味全商品』，抵制都來不及還敢接；『聯名包包』，幾乎沒看到他在背，依舊揹精品； 『美白牙膏』，因小吳本身是假牙，很沒說服力。」
原PO也指出：「很明顯小吳只想賺快錢，但就像你前陣子發的限動一樣，做人最重要的是『誠信』，越來越多粉絲失去對你的信任，你能保證還能賺這些錢多久？」在貼文曝光之後，許多網友都紛紛留言表示：「對小吳來說，拍片的所有東西都只是賺錢的工具吧，基本上只會當集出現，連狗剛養的前一個月瘋狂上片到現在被遺忘」、「只能說他們團隊的銅臭味真的太重」、「手鍊真的是傻眼，而且還說他們都有在戴，根本就從來沒在頻道出現過」、「快錢可以賺多久？就以台灣人智商，肯定超級久」、「黑料這麼多哦。」
也有網友指出：「小吳之前還有賣過酵素，剛重溫了一下酵素事件，發現小吳不是第一次標示不清跟號稱自己研發產品了，果然台灣人都很健忘。」據了解，小吳過去曾推出酵素飲，當時強調「小吳親自研發」，也在社群上宣稱「口味改了又改」，但後來被網友發現，小吳的酵素飲的成分、熱量和飲用方法跟其他品牌的完全一樣，價格還賣比較貴，遭網友懷疑是詐欺。事後，還有網友發現官網上的成分表少了「巴西蘑菇」，傻眼表示：「成分表能說改就改？」
小吳當初也針對酵素飲爭議回覆，他當時表示，酵素產品是在進行減重計畫之前，廠商就已經拿產品給他試用，不過他對原本的口味不太滿意，想要調成自己喜歡的口味。至於標籤跟其他產品一樣這件事，他也解釋：「是因為工作人員意外輸入錯誤，用到其他產品的標籤。」小吳也認為自己不該使用「研發」這個詞，馬上改正。