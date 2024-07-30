特企／高風險孕婦慎用安胎藥　醫籲共享決策才安心

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晚育成現代趨勢，112年女性生育平均年齡為32.44歲4，然而34歲以上懷孕就算高齡產婦5。美國婦產科醫學會指出女性生育年齡增加，併發症風險隨之上升6。自110年起，台灣每年每3位產婦就有1位是高齡產子；國內外研究皆指出，每6位孕婦就有1位罹患妊娠糖尿病7；有10%的孕婦在孕期間會合併各種高血壓疾患8。詹德富醫師指出，懷孕時孕婦心肺壓力本身就大，高齡與孕期患有併發症的孕婦將一旦面臨早產風險與相關治療，恐有較高的安全性問題須重視。
所謂早產是指懷孕週數滿 20 週，但未滿 37 週之生產9。分為自發性、破水及醫源性早產，當中醫源性早產通常是孕婦身體出狀況，如罹患子癲前症、妊娠糖尿病、腎臟疾病或高齡、多胞胎導致，近年醫源性誘發的早產比例有逐年升高趨勢10，黃建霈醫師提醒，一旦孕期出現早產徵兆或早發性子宮收縮，就要就醫，謹慎進行安胎照護與治療，以延長懷孕週數，為胎兒爭取更多時間待在媽媽子宮內發育成熟，提升存活率，降低嚴重併發症、死亡率與早產後遺症的發生。
建立安胎治療新觀念! 安胎藥物副作用越低母胎更安全
詹德富醫師分享，目前核可用於預防與延遲早產(安胎)的治療藥物有兩類。一種為乙型受體促效劑(β-agonists)，因其成份是類似瘦肉精的交感神經興奮劑，可抑制子宮的收縮及強度，但是同時也作用於支氣管與血管，導致副作用發生率高，臨床研究指出孕婦使用乙型受體促效劑(β-agonists)後約有75.5%出現心搏過速、約15.6%會出現心悸11，以及胸悶、胸痛、頭暈、全身無力、呼吸困難等不適感，也有機會發生致命的急性肺水腫12；黃建霈醫師補充，學會也於2020年陸續發布公告，提出慎用該類藥物的注意事項，以免引起併發症的風險並危及生命。
蕭勝文醫師表示，若孕婦屬於高齡、孕前肥胖、甲狀腺異常及妊娠相關疾病等高危險族群，使用乙型受體促效劑恐弊大於利。且該類藥物早在2013年被歐盟禁用、英國等歐洲各國也不建議使用13,14,15；美國更因副作用發生率過高而建議減少使用該藥物16，顯見歐美各國很早就意識到安胎安全用藥的重要性。所幸另一種安胎藥物催產素受體拮抗劑，健保已於近年納入給付，其僅針對催產素受體作用，精準抑制子宮收縮的專一性較高，臨床研究顯示其心血管作用發生率僅約8.3%、嚴重副作用發生率較低且耐受性佳17，能更好地同時確保孕婦安胎的安全性，是一大福音。
母胎皆「藥」均安! 三大學會攜手呼籲：醫病共同重視安全安胎
為提升對於安胎治療預防早產的認識，並提供孕婦安心安胎的治療環境，三大婦產科相關醫學會共同發布「安胎治療建議」，期望喚起各界對母胎均安的安胎安全的重視：
建議一：安胎治療觀念「藥」接軌國際
世界衛生組織對早產的建議指出，催產素受體拮抗劑對於不足28週早產個案中，協助延遲妊娠的表現為所有類型安胎藥物最佳18；而歐洲多國更建議第一線優先使用催產素受體拮抗劑19,20，有鑑於此，鼓勵台灣臨床第一線應用拉高標準與國際治療趨勢接軌，共創孕產友善環境。
建議二：十大高風險孕婦「藥」注意
十大高風險群孕婦面對安胎治療安全性要多加留意與謹慎，包含高齡孕婦、懷有多胞胎、孕前或孕期患有高血壓及心血管疾病、糖尿病或妊娠糖尿病、甲狀腺功能異常、肺部功能異常或氣喘、腎功能異常、自體免疫疾病、孕前肥胖(BMI≥30)、電解質失調，主動諮詢醫師，是否有更安全有效的治療模式，避免發生嚴重副作用。
建議三：安全安胎「藥」把握黃金48小時
住院安胎治療目的是在爭取至少48小時的時間給予藥物以促進胎兒肺泡成熟，降低早產兒發生新生兒呼吸窘迫症候群，而其對出生後的胎兒的呼吸有所助益，降低併發症、增加存活率。現在已有安全性較高的催產素受體拮抗劑已經健保給付，若符合適應症，高風險群孕婦可以第一線採用有效且更安全的治療模式，醫病都應該更進一步同時重視孕婦接受安胎治療過程的安全，同時提升母胎安全與降低副作用風險。
十大高風險群孕婦安胎「藥」注意」！ 認識安胎用藥安全超前部屬
晚婚晚育、生育率低的情形下，胎兒存活更顯珍貴，黃建霈醫師提醒，高齡與孕期患有併發症的孕婦生產已不容易，不應該讓孕婦與胎兒在孕期過程中存在更多風險，此外，早產也會對整個家庭帶來巨大的照護與經濟壓力，早產兒的醫療費用是足月嬰兒的10倍以上21，甚至1歲前死亡率也會相對提高22。在母嬰安全都同等重要的前提下，詹德富醫師呼籲所有產科醫師攜手正視降低安胎治療副作用等風險，共同為母嬰健康保駕護航。蕭勝文也建議孕婦及其伴侶在孕期中認識懷孕中存在可能的風險，並積極認識安胎的概念及風險與藥物安全性，特別是符合「十安風險」的十大高風險孕婦應及早認識最新安胎治療觀念，為寶貝和自己的健康做好萬全準備！