莒光海洋觀光年熱力號召 FUN暑假海陸雙遊首選

由馬祖莒光鄉主辦的「2024海洋觀光年」，7月啟動以來，迴響熱烈。其中尤以今年首度推出的「從海上看莒光活動」，優惠船班幾乎「秒殺」，目前已全數額滿。莒光鄉公所推介，莒光鄉藍色公路行程，風光旖旎，是漫漫暑假賞景旅遊好選擇，可逕洽在地娛樂漁業漁船了解相關的行程。
記者金武鳯/綜合報導
2024海洋觀光年系列活動7月啟動，最火熱的是今年首辦的「從海上看莒光」活動，遊客搭船從海上欣賞莒光風情，體驗與陸地視角不一樣的感受，大獲好評，一推出，優惠船班幾乎「秒殺」。莒光鄉公所表示，明年考量擴大活動規模，讓更多遊客有機會參與。
今年海洋觀光年系列活動一波波，包括方塊海攝影比賽現正在徵件中。莒光鄉鄉長陳樂禮邀請攝影同好踴躍報名，展現攝影才華拿獎金。參賽者需於活動期間親自造訪並拍攝，除了有機會贏取豐厚獎金，還能透過鏡頭展現莒光美麗景色。
緊接著，9月即將登場的島上打卡兌換伴手禮活動，是海洋觀光年活動另一亮點。今年的伴手禮是由台灣玻璃館精心打造的高粱酒杯組。遊客只要在活動期間憑船票票根，即可參加打卡兌換活動，數量有限，送完為止。這項活動不僅能讓遊客有機會來到莒光體驗特有的戰地風情，還能把精美的紀念品帶回家，留下美好回憶。洽詢網址：黃小姐 | touriarcadia@gmail.com