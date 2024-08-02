預約情人節大餐！瑪黑家居三大餐廳菜色整理　送煙花特調、馬卡龍

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直火歐陸餐酒館 Ochre於8月7日~8月14日 慶祝七夕情人節，精選最受歡迎餐點推出「情人節雙人套餐 」，情人節雙人套餐2,980元 +10%， 搭配3杯調酒另加880元+10%。內容從前菜、麵食、主菜到甜品共六道餐點，首先以「西瓜沙拉」輕鬆開啟兩人間的對話，兩道風味層次循序漸進的熱前菜「炭烤小卷」、「小牛胸腺」和「馬祖海鮮拌麵」以香醇酒香和豐盛碳烤海鮮，讓滿足與幸福逐漸升溫 。
主菜可兩擇一，有炭香誘人的「熟成帶骨巧克力豬」或油脂豐美的M4-M5「澳洲和牛菲力」（需加價399元) 可供選擇。餐後甜品則以夏季酸甜冬瓜檸檬為發想的「檸檬軟冰糕」作為結尾。浪漫驚喜不止於此！凡於活動期間用餐，特別準備「情人節煙花特調」，鹹焦糖、玫瑰天竺葵、茉莉和海鹽的風味組合，象徵愛情中的酸甜苦辣，服務生會於桌邊點燃線圈煙火，讓閃爍光耀成為彼此眼中最閃亮的光芒。
Ochre
電話：02-87716808
地址：台北市大安區光復南路240巷3號
營業時間：午餐 : 12:00-14:30、晚餐 : 17:30-22:30 （週一公休）
訂位：inline https://stmrs.co/TYOXC
📍Cantine Marais 瑪黑餐酒：8月9日～8月11日推出 兩人用餐加贈巧克力布朗尼
瑪黑餐酒準備歐陸與台味變化的經典餐點、搭配經典記憶中的創新調飲，以及代表情愛情的經典食材「巧克力」、，所特製的情人節甜點「手工巧克力布朗尼」。8月9日～8月11日七夕情人節，兩人用餐即贈「手工巧克力布朗尼」一份。
情人節推薦單點餐點，包含：義大利經典開胃菜卡布里沙拉（Caprese），以南台灣蕃茄切盤的風味，加入甘梅粉、薑、醬油膏的「番茄梅香布拉塔起司」，撞擊出有趣的台義混血開胃菜。還有魷魚螺肉蒜湯化身令人驚豔的義式燉飯「青蒜魷魚起司燉飯」 ，義大利燉米吸飽豐厚濃郁的底湯，與魷魚、青蒜、西班牙臘腸、起司和螺肉共舞，交織出奇不意的驚喜滋味 。主餐有「美國頂級奧瑪哈肋眼牛排」，牛排表面呈現美味保證的誘人焦褐色，搭配香氣厚實圓潤的八角干邑白蘭地醬汁。餐點價格單點價每道520元+10%起，
可搭配佐餐調酒，像是酸酸甜甜的「情人果」，入口先是金萱烏龍的茶韻香味，中段夾帶著酸甜情人果，島國椰子香氣作為尾韻緩緩而出，注入夏日爽朗氣息。調酒每杯約400元+10%起。
Cantine Marais 瑪黑餐酒
電話: 02-27221987
地址: 台北市松山區八德路三段8巷36號
營業時間: 午餐 12:00 - 14:30、晚餐 17:30 - 23:00 (週一公休)
線上訂位: inline hBps://reurl.cc/7Rna55
📍Lille M： 8月9日~8月11日全時段用餐 消費滿1,500 贈法式馬卡龍
Lille M 融入歐陸經典與異國創意的豐富選擇與輕鬆愜意氛圍，重現法式 Cafe&Restaurant 般迷人的用餐魅力。8月9日~8月11日 慶祝七夕情人節，全時段至 Lille M 用餐，消費滿1,500元 贈甜點法式馬卡龍。
情人節特別推薦以多樣海鮮，打開夏季食慾的單點餐點，例如：柔軟章魚拌上清爽開胃的紅椒番茄莎莎醬的「爐烤章魚馬鈴薯」; 人氣餐點「爐烤海鮮沙拉」，以炭烤鮮蝦、小卷，搭配酪梨、油封番茄和菲塔起司組成，用料豐盛、滋味鮮香。Lille M 於晚餐時段增加主食選項，多汁誘人的「爐烤美國Prime 肋眼」、「嫩煎龍虎斑菲力」以及「爐烤紅玉雞腿」，美好而滿足地暖飽這一次的用餐記憶。菜色單點價440元+10%起。
Lille M 還推出5款全新無酒精和微醺特調，青梅、荔枝、芭樂等清爽酸甜入味，還有紅白酒單全天候供應，有了微醺的加持，馬卡龍的甜蜜加溫，讓愛不言而諭。特調每杯240元~280元+10%。
Lille M
地址：台北市中山北路二段36巷18號
電話： 02-2523-9860
營業時間：
週一～週五 11:00 am -9:30 pm / 週六、週日 10:00am -9:30pm
線上訂位 ：https://reurl.cc/gaAdyR
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