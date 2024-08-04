高雄妹上影城免治馬桶！驚見「噴頭一圈黑」　崩潰嚇壞：會得病吧

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這次，她在影城上廁所前先按開關想關掉，沒想到一按下去竟看到，一個噴頭頂開塑膠蓋緩緩冒出來，噴頭上有一圈黑，嚇說：「這是黴菌啊，原來就是這一根對著我們屁屁噴，公廁的衛生到底有多不衛生！」不解為何會在公廁裝這種自動裝置，還勸說：「看到公共免治馬桶一律拔插頭！一律拔插頭！」
貼文引發討論，有部分網友說也曾和原PO一樣，遇過自動噴水的免治馬桶，「我遇過會噴的，在某間百貨商場，我才剛坐下來換好衛生棉，突然感覺下面被噴水，而且還停不下來，噴到我褲子、包都濕了」，也有人認為可能只是故障，但多數都對公共免治馬桶的衛生問題存疑。
化工博士YouTuber揭免治馬桶兩大敗筆
旅美化工博士YouTuber「阿淇」先前在YouTube頻道「阿淇博士 Dr. Achi」中分享，根據美國研究，免治馬桶有兩大敗筆，一是常用免治馬桶的人43%私密處沒有健康細菌，機率是一般人的5倍，而且常用免治馬桶的人，被壞菌感染的機會是一般人的4~6倍，甚至會在私密處那邊檢測到糞便裡面才有的細菌。
第二大問題則是「很難清」。阿淇博士說，她曾在台灣某間餐廳，看到那個免治馬桶伸出來的噴頭超級無敵髒，「髒水就直接噴到你的身體最脆弱的部位之一，怎麼想都蠻可怕的。」她直言，不會說裝的人都不要再用了，但如果反覆發生婦科問題，如尿道炎、陰部搔癢等，真的要考慮避免再用免治馬桶。