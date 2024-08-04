不輸饗食天堂、漢來海港！「這間」老饕上癮27年　698元水準超高

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貼文一出，不少老饕紛紛回應「欣葉生魚片真的非常的好吃又新鮮，精緻度比饗食天堂、漢來海港高」、「食材選擇比較少，下午茶698元偶爾可以去吃，還不錯」、「真的比較少人討論欣葉，但是有時候去吃午餐還要排隊！生魚片真的很新鮮，水準很高」、「欣葉就是愛吃日料吃的平價buffet首選，愛吃多元的就選響食天堂跟漢來海港。」
欣葉日式料理buffet聲量低！平價水準高仍受老饕喜愛
事實上，「欣葉日式料理buffet」就是由同名欣葉餐飲集團在1997年所創立的品牌，已經經營超過27年，最著名的特色就是壽司、生魚片、燒烤、日式炸物天婦羅、土瓶蒸、和菓子等物來吸引饕客，希望顧客在用餐時，能感受到店內滿滿的日式氛圍，並且一次滿足饕客對日式料理的渴望。
然而隨著近年來buffet的品牌雨後春筍的展店，欣葉的網路聲量確實大不如前，在今年上半年度《網路溫度計》的統計數據當中，欣葉被擠出前十名的行列，輸給同樣都是走平價的饗食天堂以及漢來海港，不過聲量不代表生意，欣葉仍然憑藉「平價」的路線，讓多年來的老顧客不離不棄，在buffet界地位仍然穩固。
欣葉日式buffet真實開箱心得！對比同行優缺點分析
而《NOWnews》記者也曾經數訪欣葉日式料理buffet，都是晚餐時段，其食材不愧對是主打「日式料理」的buffet，基本上一眼望過去都是日本料理居多，生魚片新鮮好吃，尤其以鮭魚表現最為出色，炸物方面蝦子的烹調方式有些可惜，屬於細小、粉厚類型，個人口感不是特別喜歡；不過其他炸物像是唐揚雞、天婦羅炸地瓜、蔬菜等就表現非常優異，台式料理在這裡也有一些選擇，但種類不多。
整體來說，欣葉的服務以及用餐環境都相當不錯，價格CP值也非常的高，在食材選擇上如果喜歡多元口味的話，像是要吃烤牛排、台式料理、多種海鮮就吃「饗食天堂」、「漢來海港」，如果是特別愛吃日式料理的人，選擇欣葉會比較有超值的感覺，三家的價位都差不多，喜歡哪一家就見仁見智囉！
📌日式料理buffet欣葉
分店：台北信義A11店、台北健康店、台北館前店、桃園中茂店
📍午餐用餐時段11:30-14;00
價格：平日成人898元/兒童449元；假日成人1048元/兒童524元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
價格：平日成人698元/兒童349元；假日成人788元/兒童394元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
價格：平日成人1048元/兒童524元；假日成人1168元/兒童584元
根據官網介紹，當月滿6至12歲的兒童，用餐享有半價優惠；當月滿60歲者，用餐享有95折優惠；當月滿3-5歲的足歲兒童，每位酌收清潔費150元。以上費用都另外需要加收10%服務費，服務費恕不折扣。