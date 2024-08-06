揭發「演藝圈超黑暗」！宛宛兒爆料男藝人惡行　特徵引粉絲瘋猜

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宛宛兒在昨（5）日透過社群上傳了一段影片，分享自己私下跟朋友聊天的內容，當被問到在演藝圈走跳多年，有沒有遇過什麼可怕的事情時，她直接說道：「演藝圈超黑暗的！我與人為善，基本上沒有遇過那種很討厭的人，但我很難得遇到一個男藝人，讓我非常不喜歡他。」
宛宛兒接著透露：「我本來對他印象就不是很好啦！」並接著提到，每次去錄影的時候，碰到對方都感覺對方的態度很囂張，宛宛兒還模仿對方的態度跟行為：「你們這都是一些什麼網紅啦！覺得自己很屌的感覺。」不過，宛宛兒也透露，「他一遇到演藝圈大哥啊，就不一樣了耶！」
宛宛兒接主持活動狂收小費 男藝人後台跟她討小費後走人
宛宛兒也分享自己的親身經歷，某次讓她感受最不好的事，是接了一個主持活動，然後那位男藝人也在場，宛宛兒無奈說道：「我就是很討喜嘛，跟老闆玩、跳舞啊，然後我的小費就一直狂收，老闆也賞酒給我。」但因為那位男藝人是男的，「他跳舞還是什麼的，自然沒什麼小費，可能也是很少。」沒想到，到了後台之後，男藝人就對宛宛兒說：「『哎呀～宛姐怎麼那麼好，拿這麼多小費啊！』他還跟我要小費。」
宛宛兒最後留了2000元給對方，殊不知對方拿了錢之後，「他後面就說他趕時間，直接就走人了耶，留我一個人Ending收尾，就覺得這個人很不OK。」雖然宛宛兒沒有直接點出對方的名字，但被問到是不是「常常在電視上能看到的人？綜藝節目？」她則大方回應「是。」
影片一出，吸引許多網友留言瘋猜：「到底是誰，是小X嗎」、「是大X嗎」、「是英文名字還是中文名字。」還有網友詢問：「還有沒有其他提示，我很想知道欸。」宛宛兒則回覆：「不討喜的男藝人不止我討厭。」宛宛兒也不怕自己說出這件事會被對方知道，讓網友都相當好奇到底是誰。