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奧運奪金全台7家飯店優惠！雙人1222元起　住房、餐飲都買一送一

▲承億文旅集團旗下7家飯店都推金牌優惠專案，其中淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道每房每晚最低只要1222元就能雙人入住。（圖／承億文旅提供）
▲承億文旅集團旗下7家飯店都推金牌優惠專案，其中淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道每房每晚最低只要1222元就能雙人入住。（圖／承億文旅提供）

記者葉盛耀/綜合報導

歡慶中華代表隊陸續奪金牌，承億文旅集團旗下包含淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島與潭日月以及承億酒店，一同推出優惠住房，最低只要1222元，就能入住雙人房。即日起到8月7日晚上23:59為止，可預訂即日起至9月30日的住房。台北亞都麗緻也針對麗緻餐旅集團緻友會員推出專屬禮遇，雙人入住iPad智能卓越客房體驗0元Mini Bar，數款飲品、點心盡情享用，每房3600元+15.5%。

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承億文旅集團旗下全台六家飯店其推金牌專案，其中淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道共3家飯店推出雙人房每晚1222元起；桃城茶樣子、墾丁雅客小半島則是每晚2222元起，潭日月則是3422元起，皆是不含早餐之優惠價。此優惠限官網訂房，需選擇「金牌專案」住房專案，每日數量有限。各館開放平假日別請依官網頁為主

另外，高雄承億酒店也推出二大住宿優惠，即日起至８月10日開放預訂，可入住期間為即日起至9月30日（連假除外）。「好事成雙專案」平日雙人住宿每晚6666元起含早餐，再加碼送承億文旅平日五館住宿券，相當於住一晚送一晚。至於「金牌之旅」，則是平日雙人住宿優惠價每晚6666元起，加贈早餐、RAR BAR雙人套餐以及輕奢遊艇雙人遊。

▲高雄承億酒店能俯瞰港都景觀及高空透明無邊際泳池夕陽，現推出優惠，平日雙人住宿每晚6666元起含早餐，再加碼送承億文旅平日五館住宿券，相當於住一晚送一晚。（圖／承億酒店提供）
▲高雄承億酒店能俯瞰港都景觀及高空透明無邊際泳池夕陽，現推出優惠，平日雙人住宿每晚6666元起含早餐，再加碼送承億文旅平日五館住宿券，相當於住一晚送一晚。（圖／承億酒店提供）
承億酒店指定餐廳即日起至8月18日也推出金牌優惠，位於承億酒店26F的「貳陸日全食」，除了客房早餐，亦於午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，以及位於27F的360度絕美高空「BAR KAO 泰式餐酒館」，還有位於Ｂ１美食孵化基地的「両鍋極上鍋物」，通通可享四人同行一人免費優惠；位於全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池旁的「RAR BAR」祭出麒麟生啤酒及飲料全品項買一送一

▲承億酒店內餐廳也推金牌優惠，26F的「貳陸日全食」，除了客房早餐，亦於午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，現有四人同行一人免費之優惠。（圖／承億酒店提供）
▲承億酒店內餐廳也推金牌優惠，26F的「貳陸日全食」，除了客房早餐，亦於午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，現有四人同行一人免費之優惠。（圖／承億酒店提供）
台北亞都麗大飯店也推優惠，天香樓、法式餐酒巴賽麗廳La Brasserie 不限消費人數與金額限制，推出每人加價288元起享啤酒無限暢飲，更搭配各餐廳超值餐飲話題，天香樓10人宴席升等即刻賺得5,000元、巴賽麗廳La Brasserie單筆消費滿5,000元贈送限定款傳統法國經典甜點乙份、法式Fine Dining 巴黎廳1930 x高山英紀每單筆消費滿12,000元贈送3,600元Wine Pairing 券，4人成行再加贈亞都麗緻卓越iPad智能客房住宿券。

搶攻暑假國旅市場，客房則推出麗緻餐旅集團緻友會員專屬禮遇，雙人入住iPad智能卓越客房體驗0元Mini Bar，數款飲品、點心盡情享用，每房3 ,600元+15.5%。

▲台北亞都麗大飯店也推優惠，天香樓、法式餐酒巴賽麗廳La Brasserie 不限消費人數與金額限制，推出每人加價288元起享啤酒無限暢飲。（圖／亞都麗緻提供）
▲台北亞都麗大飯店也推優惠，天香樓、法式餐酒巴賽麗廳La Brasserie 不限消費人數與金額限制，推出每人加價288元起享啤酒無限暢飲。（圖／亞都麗緻提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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