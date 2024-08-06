奧運奪金全台7家飯店優惠！雙人1222元起　住房、餐飲都買一送一

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另外，高雄承億酒店也推出二大住宿優惠，即日起至８月10日開放預訂，可入住期間為即日起至9月30日（連假除外）。「好事成雙專案」平日雙人住宿每晚6666元起含早餐，再加碼送承億文旅平日五館住宿券，相當於住一晚送一晚。至於「金牌之旅」，則是平日雙人住宿優惠價每晚6666元起，加贈早餐、RAR BAR雙人套餐以及輕奢遊艇雙人遊。
承億酒店指定餐廳即日起至8月18日也推出金牌優惠，位於承億酒店26F的「貳陸日全食」，除了客房早餐，亦於午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，以及位於27F的360度絕美高空「BAR KAO 泰式餐酒館」，還有位於Ｂ１美食孵化基地的「両鍋極上鍋物」，通通可享四人同行一人免費優惠；位於全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池旁的「RAR BAR」祭出麒麟生啤酒及飲料全品項買一送一。
台北亞都麗大飯店也推優惠，天香樓、法式餐酒巴賽麗廳La Brasserie 不限消費人數與金額限制，推出每人加價288元起享啤酒無限暢飲，更搭配各餐廳超值餐飲話題，天香樓10人宴席升等即刻賺得5,000元、巴賽麗廳La Brasserie單筆消費滿5,000元贈送限定款傳統法國經典甜點乙份、法式Fine Dining 巴黎廳1930 x高山英紀每單筆消費滿12,000元贈送3,600元Wine Pairing 券，4人成行再加贈亞都麗緻卓越iPad智能客房住宿券。
搶攻暑假國旅市場，客房則推出麗緻餐旅集團緻友會員專屬禮遇，雙人入住iPad智能卓越客房體驗0元Mini Bar，數款飲品、點心盡情享用，每房3 ,600元+15.5%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！