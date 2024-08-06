麟洋奪金掀運動風　台北「十二區運動宅價」出爐：這一區最便宜！

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她指出，舊公寓、大樓雖然多數沒有健身房，但只要選擇在運動中心周邊即可，雖然要額外付費，但購屋總價相對親民，且具有低公設優勢，管理費也相對便宜，更加實惠。
台灣房屋信義光復旗艦加盟店組長梁家濬表示，大安運動中心周邊的華廈，屋齡大多已50年以上，總價在3500~4000萬元上下，買方多為公寓換電梯的「資深大安人」，希望仍享有高品質生活機能，在預算考量下，願意接受此類產品；而大安區的大樓不乏高級豪宅，買方為高資產族，重視居住的隱私性和物管服務，講究社區質感，當然房價門檻也高。
台北12區的運動中心宅當中，購屋成本最低的是萬華區的華廈，平均56.4萬，而價差最小的是文山運動中心，華廈和20年以下住宅大樓都6字頭，單坪價差2.2萬元。
張旭嵐說，文山區屬於台北市親民房價區，購屋者對於新大樓的價格承受空間有限，社區規劃通常也走樸實路線，即使都更新案推出不少是走低公設華廈社區型態，因此價差較小。
第一建經研究中心副理張菱育指出，台北各行政區的運動中心，大多設立在交通和機能不錯的位置，周邊環境條件佳，甚至附近不乏明星學校、大型公共建設、醫院等匯集，也讓周邊房價穩定發展，隨著房價逐年上漲，台北許多區域的新古大樓單價突破百萬元，對一般家庭來說負擔相當高，而中古華廈雖然屋齡較舊、低公設比，沒有多元的公共設施，但是可善用社區附近的公家建設，來彌補社區缺乏的娛樂休閒活動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。