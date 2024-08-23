全台指標案登場　「元利四季莊園」12,000坪複合造鎮　全街廓開發

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「元利四季莊園」位於「永建國小」旁，校內的馬明潭濕地生態區，是台北市著名的螢火蟲復育據點。（圖／新聯陽實業機構提供）

▲面積12,600坪的木柵公園和「元利四季莊園」的地界相連。（圖／新聯陽實業機構提供）

從「忠順大院」、「元利森活莊園」起就持續深耕木柵的元利建設，今年（2024）承襲過往蓄積的好口碑，於文山區精華路段，推出面積高達12,045坪、總銷金額上看1,000億元的全台指標大案「元利四季莊園」；萬坪基地由木柵路一段、光輝路、下崙路所圍，除了是尺度磅礡的全街廓開發，社區更以獨特的複合造鎮進行擘劃。此外，「元利四季莊園」距離環狀線南環段的Y3（馬明潭站）、Y4（考試院站）分別為600米和450米，日後將暢擁便利的雙捷運交通機能。「元利四季莊園」開案即以「台北城南 12,000坪複合造鎮」為訴求，刻畫台北都心逾萬坪大基地的袤廣珍稀，尤其獨特的複合造鎮，營造出住、商、藝、遊等多核心生活場域，讓社區宛如一座小城，自蘊豐富機能性。不僅如此，基地還與12,600坪木柵公園地界無縫相接，家就像和公園的蓊鬱森境共構般，得以隨時漫步、賞翫這片俬房綠域。如此「萬坪造鎮社區」相遇「萬坪自然綠韻」的美好疊加，創造出城市罕見的慢活品質感、綠活休閒感以及鬆活平衡感，是元利建設籌備多年，以三活優質體驗和城區再造規模所宏構出的人本社區典範。文山區素以優質各級學校資源、高社經居民以及豐富的自然休閒場域著稱；生活環境單純之餘，藉由信義快速道路等聯外交通，開車平均約8-15分鐘即可接軌大安及信義的繁華。此外，2023年環狀線南環段動工，尤其木柵路生活圈在南環段行經下，規劃了Y3（馬明潭站）以及Y4（考試院站）兩站，成為繼景美生活圈（松山新店線）、萬芳醫院生活圈（文湖線）之後，擁有便利軌道交通的區段。現階段木柵地區即有綿密緊湊的公車大眾運輸系統，光就木柵路段來看，就有高達17個營運公車高強度接駁。至於開車族的聯外道路上，有信義快速道路、國三甲台北聯絡線、台64線、國道3號與台9線等。讓文山區無論開車或搭乘大眾運輸，皆能快捷暢行大台北。至於和社區連綿貫通的木柵公園，在元利建設秉持「與城市共榮，與生態共好」的理念下進行長期認養，並以橫廣的思維，將住宅精緻的環境營造水平式擴展至木柵公園，除了捐贈一部分公園用地，也串結產、官、學、民力量，協助台北市政府公園處復育園內「萃湖螢火蟲生態區」。2024年春季，元利建設更正式啟動木柵公園生態防蚊計畫，引入友善環境、非化學藥劑的蚊蟲防治法（如草木灰溶液、苦茶粕溶液），控制白線斑蚊、小黑蚊（台灣鋏蠓）的孳生，接下來還將進行萃湖水質淨化、樹木維養以及木棧道更新等修繕工程，為鄰里創造友善的公園遊憩品質。「元利四季莊園」社區內，共有4座捐作教育和社區公益使用的歷史建物、8棟住宅建築、1棟門廳建築以及1棟會所建築；同時占地1,000坪的街邊店面，日後將有全聯超市旗艦店進駐，並規劃食衣住行育樂機能完備的複合式消費場域，供應社區住戶日常生活採買。全案坪數採24-72坪多元規劃，合計1642戶；為充分支援上千戶家庭的需求，打造超過2,500坪豐富且全面的公設空間與機能，包括迎賓門廳（接待、交誼）、獨棟休閒會所（全日餐廳、宴會包廂、媽媽教室、兒童遊戲室、運動休閒吧、健身房、KTV、棋藝室、高爾夫練習室、多功能球場、室內與戶外雙泳池、湯屋…等）、藝文聚場（音樂、藝文）、書香森林（圖書、共學、生態咖啡館），30多項休閒設施，因應全齡住戶的日常休閒使用，也讓家宛如一座奢華度假村。建築團隊由鐫刻台灣豪宅無數的名家「李天鐸」操刀建築外觀、公設門廳則邀來講究精緻工藝和人文內蘊的國際大獎常勝軍「頡合設計」，由執行長黃嚴仕與總監江姿瑩領軍；景觀由國內名邸御用團隊「頤和設計」規劃；燈光部分則由知名月河燈光設計團隊成立的「燈戲設計」操刀規劃；「築遠工程顧問」負責人、素有「建築界骨科權威」美譽的張盈智結構技師主責結構設計。五大名家聯手獻藝，將與草木大地依存的森韻，以及涵蓋不同世代生活型態的全齡，匯集在一個質量皆巨的莊園社區。