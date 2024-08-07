特企／【JR西日本】歡慶關空特急列車「HARUKA」30週年

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⦁上傳HARUKA照片，即可抽日本關西雙人來回機票+HARUKA套票！
JR西日本針對台灣旅客推出「HARUKA歡慶30 一路有你」感謝回饋活動。8月8日起至9月8日，至活動頁面上傳過去所拍攝的關空特急列車HARUKA照片，按讚追蹤JR西日本官方臉書粉絲專頁並公開分享貼文，即可抽日本關西雙人來回機票+HARUKA單程車票（關西機場→大阪）+鄰接大阪車站最方便好買的商業設施LUCUA osaka之商品券套票，也有機會將西日本人氣吉祥物「伊口醬」玩偶及鐵道限定周邊商品帶回家。
來往關西機場與京都大阪的關空特急列車HARUKA，除原本販售的優惠單程車票外，配合30週年，也推出多種HARUKA單程車票（關西機場→大阪/京都）與鄰接大阪車站的商業設施LUCUA osaka、16美食街等，以及梅田藍天大廈空中庭園展望台、京都鐵道博物館等觀光設施之優惠套票，讓旅客不僅可享受便捷交通，購物或觀光上亦可享優惠回饋。
此外，人氣及詢問度超高卻停售許久的Hello Kitty原創ICOCA也將再次亮相，於關西機場站綠色窗口重新發售，喜歡Hello Kitty的粉絲千萬別再錯過了！
「HARUKA歡慶30 一路有你」感謝回饋活動
※活動日期：2024年8月8日(四)~2024年9月8日(日)
※活動網站：https://reurl.cc/6dyd0O
⦁HARUKA運行30年，特別推出30週年紀念車身裝飾及紀念商品
歡慶30週年，除了原本多彩俏皮的Hello Kitty車身裝飾外， 8月7日起，車身將增加30週年紀念LOGO及2025年於大阪盛大登場的關西萬博LOGO，歡迎旅客前來西日本旅遊時，捕捉具紀念性的30週年限定列車！
30週年限定紀念資料夾
此外，配合30週年也販售限定的紀念資料夾，設計選用30週年紀念車身的281系特急列車HARUKA，以及281系列車1994年開始運行時於車內刊登的運行區段路線圖，運用今昔記憶的元素所設計的限定商品，鐵道迷千萬記得把握機會收藏！
※販售日：預計於2024年9月4日(三)販售
※販售店鋪：7-ELEVEN Kiosk JR關西機場站3號月台店
※販售價格：440圓日幣(含稅) ※數量有限，售完為止
⦁關西機場站限定乘車集章，紀念30週年非凡意義！
2007年~2008年曾推出的關西機場站紀念章，時隔近20年復刻限定回歸！今年9月4日起至明年3月31日設置於關西機場站綠色窗口內(營業時間5:30~23:00)，歡迎至西日本旅遊的旅客們，於僅此一次的30週年，蓋下附有紀念意義的足跡。此外，於同樣期間內，如搭乘JR西日本列車行經關西機場站的旅客，持有效的乘車券・特急券・入場券等車票，可請站務人員於車票蓋上30週年紀念章，並將見證30週年之車票帶回家收藏。
⦁一探30年軌跡！關西機場站內聯合紀念展及紀念活動登場
關空特急列車HARUKA於今年9月4日正式滿30歲，關西機場閘口內也將展示關西機場站及關空特急列車HARUKA 30年前的軌跡，並集合西日本各地同樣迎接30歲的觀光設施，攜手展出30週年聯合紀念展，一同歡慶30週年，並持續將西日本各地的魅力傳達給更多旅客。9月7日也將於關西機場站舉辦紀念活動典禮，歡迎旅客們一同共襄盛舉，歡慶HARUKA 30週年。
※活動詳情將公佈於JR西日本官方網站。