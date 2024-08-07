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特企／饗 A Joy蛋糕內餡藏驚喜　八寶粥、鹹蛋黃布丁創意無限

▲「桂圓八寶巧克力塔」以台式八寶粥撞上法式巧克力塔皮，顛覆傳統的新滋味。（圖／品牌提供）
▲「桂圓八寶巧克力塔」以台式八寶粥撞上法式巧克力塔皮，顛覆傳統的新滋味。（圖／品牌提供）

本報訊

西式生日蛋糕吃膩了，何不試試中西合併的創意蛋糕?「饗 A Joy」以台灣特色寫出給世界的美味情書，今年夏天以古早味的台式甜食為發想，再推兩款生日蛋糕「桂圓八寶巧克力塔」、「紫芋金沙布丁蛋糕」。其中，「桂圓八寶巧克力塔」，以台式八寶粥撞上法式巧克力塔皮，顛覆傳統的新滋味，大大滿足甜點控味蕾。而「紫芋金沙布丁蛋糕」，主打鹹甜系、奶香爆濃的金沙布丁，搭配濃郁的芋泥內餡，甜而不膩，讓布丁控不能錯過。

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「桂圓八寶巧克力塔」，以特濃巧克力塔為基底，鋪上古早味米香與巧克力甘納許，內餡採用小火慢煮八寶粥，並加入經過6天5夜柴燒研製而成的桂圓乾，微苦的70%頂級黑巧克力恰好襯托出八寶粥的細膩甜味，面層再披覆58%香濃巧克力，穿梭舌間的苦甜香，一口就能讓人迷上。復刻古早味的台式甜食「饗 A Joy」研發主廚將紫薯製作成戚風蛋糕體，嚴選台灣盛產的大甲芋頭打成內餡，夾層載滿幼滑的鹹蛋黃布丁，面層搭配紫薯鮮奶油作點綴，粉紫色的柔美花苞造型，比起一般的花束，可以吃的蛋糕更讓人喜歡。「饗 A Joy」兩款超人氣又獨特的四吋生日蛋糕，單顆售價680元，需於用餐前10天預購，以夢幻甜點寵愛壽星味蕾。

「饗 A Joy」締造夢幻甜點屋，在戀戀城境與日系法式甜點品牌「法朋」、義式冰淇淋品牌「Double V」合作，兩大品牌聯手為「饗 A Joy」打造人氣甜品，從「初.戀戀」、「蜂蜜檸檬愛玉」到「甜夢」，推陳出新的甜品總能顛覆甜點迷的想像。「饗 A Joy」研發主廚林佳瑩，喜歡在西式的甜點載體裡，挑戰嘗試古早味元素，重塑回憶裡的滋味，用創意翻轉台灣味，也保留台式甜食的光輝歲月。巧克力珠寶櫃裡，擺放著10種創意台式巧克力，其中「香菜北港花生」、「古早味油蔥酥」、「豆腐乳巧克力」等，鹹中帶甜，讓70%頂級黑巧克力的風味更加濃郁。

「饗 A Joy」從單純的味覺發展出超越餐飲的感官體驗，從人文、空間、設計、工藝、美學、香氛、飲食各方面延伸，傳遞出世界與台灣再相遇的訊息，讓賓客走入「饗 A Joy」，便如同開啟一段以「六感」再次體驗台灣珍稀美好的旅程。這段旅程「饗A Joy」於也藉由紀錄影片拆解幕後細節，於饗賓所經營的官方YT頻道「饗愛吃」播出(https://www.youtube.com/watch?v=gXbsveBconk)，對於互動科技結合餐飲、新舊藝術的共融以及高空種樹，這些過程都透過影片一一解密。

「饗 A Joy」555坪的空間是如何從無到有，並克服101法規限制，在合乎規範下，在101第86樓裝上2.5噸的「夢想膠囊」互動裝置；結合近30位藝術家以台灣為主題共同創作，將傳統文化走入日常，打造美食與科技藝術的展演空間。為了追逐夢想，「饗 A Joy」的空間設計圖一共有38種版本，內外部團隊共動員了近五百人，締造猶如藝術殿堂般的用餐環境。在這場兼具空間與美味的盛宴中，「饗 A Joy」從4000多道精彩料理，精心挑選300道佳餚，每一道料理皆能將食材的鮮美與烹飪精湛的技藝完美融合，呈現獨一無二的美食藝術品。

這部影片不僅僅紀錄「饗 A Joy」的誕生，更是一個如何將夢想和創造力實現的故事。跟著鏡頭腳步，捕捉一群對飲食有著無比熱愛和才華的人，見證他們如何從一個概念、一個夢想，到最終打造出一間獨一無二的餐廳，透過對飲食的熱情和堅持，將一個概念轉化成真，這是一場美味的饗宴，一個由無數決心和熱情交織而成的結晶。

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