特企／饗 A Joy蛋糕內餡藏驚喜　八寶粥、鹹蛋黃布丁創意無限

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「饗 A Joy」締造夢幻甜點屋，在戀戀城境與日系法式甜點品牌「法朋」、義式冰淇淋品牌「Double V」合作，兩大品牌聯手為「饗 A Joy」打造人氣甜品，從「初.戀戀」、「蜂蜜檸檬愛玉」到「甜夢」，推陳出新的甜品總能顛覆甜點迷的想像。「饗 A Joy」研發主廚林佳瑩，喜歡在西式的甜點載體裡，挑戰嘗試古早味元素，重塑回憶裡的滋味，用創意翻轉台灣味，也保留台式甜食的光輝歲月。巧克力珠寶櫃裡，擺放著10種創意台式巧克力，其中「香菜北港花生」、「古早味油蔥酥」、「豆腐乳巧克力」等，鹹中帶甜，讓70%頂級黑巧克力的風味更加濃郁。
「饗 A Joy」從單純的味覺發展出超越餐飲的感官體驗，從人文、空間、設計、工藝、美學、香氛、飲食各方面延伸，傳遞出世界與台灣再相遇的訊息，讓賓客走入「饗 A Joy」，便如同開啟一段以「六感」再次體驗台灣珍稀美好的旅程。這段旅程「饗A Joy」於也藉由紀錄影片拆解幕後細節，於饗賓所經營的官方YT頻道「饗愛吃」播出(https://www.youtube.com/watch?v=gXbsveBconk)，對於互動科技結合餐飲、新舊藝術的共融以及高空種樹，這些過程都透過影片一一解密。
「饗 A Joy」555坪的空間是如何從無到有，並克服101法規限制，在合乎規範下，在101第86樓裝上2.5噸的「夢想膠囊」互動裝置；結合近30位藝術家以台灣為主題共同創作，將傳統文化走入日常，打造美食與科技藝術的展演空間。為了追逐夢想，「饗 A Joy」的空間設計圖一共有38種版本，內外部團隊共動員了近五百人，締造猶如藝術殿堂般的用餐環境。在這場兼具空間與美味的盛宴中，「饗 A Joy」從4000多道精彩料理，精心挑選300道佳餚，每一道料理皆能將食材的鮮美與烹飪精湛的技藝完美融合，呈現獨一無二的美食藝術品。
這部影片不僅僅紀錄「饗 A Joy」的誕生，更是一個如何將夢想和創造力實現的故事。跟著鏡頭腳步，捕捉一群對飲食有著無比熱愛和才華的人，見證他們如何從一個概念、一個夢想，到最終打造出一間獨一無二的餐廳，透過對飲食的熱情和堅持，將一個概念轉化成真，這是一場美味的饗宴，一個由無數決心和熱情交織而成的結晶。