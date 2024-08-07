比中樂透還難！美國外海捕獲「棉花糖龍蝦」 突變機率僅1億分之1
簡直比中樂透還難！美國新罕布夏州（New Hampshire）近海日前有民眾捕獲1隻極為罕見、被稱為「棉花糖龍蝦（Cotton Candy Lobster）」的稀有品種，據稱發現這種龍蝦的機率僅有1億分之1，這種「棉花糖龍蝦」的外殼混合鮮豔斑斕的淡藍色與紫色，之所以與一般龍蝦的外殼顏色不同主要源自基因突變，但後天環境的因素也有影響。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，一艘大西洋龍蝦公司（Atlantic Lobster Company）旗下的漁船於日前在新罕布夏州外海捕獲這隻棉花糖龍蝦，漁船主人馬上發現這隻龍蝦非常不尋常，於是將其送到海岸科學中心（Seacoast Science Centre），中心的專家也證實這隻漂亮的龍蝦正是十分稀有的棉花糖龍蝦。
棉花糖龍蝦這名字的由來是因為牠外殼的顏色十分斑斕美麗，就像棉花糖一般夢幻。一般龍蝦的外殼是由紅色、黃色、藍色以及類胡蘿蔔色等色素混合而成，在人類眼中看來就像是紅棕色。但有時遇到基因突變，龍蝦外殼的色素成分發生變化，就會出現色彩異樣鮮豔的罕見龍蝦。以罕見程度來看，棉花糖龍蝦與白化龍蝦同樣屬於1億分之1的等級。
專家表示，事實上每隻龍蝦身上的顏色與圖案都是獨一無二的，每隻棉花糖龍蝦也都有各自細微的差別，這是因為除了基因突變，龍蝦的飲食也會導致身上色素發生些微變化。近年這些色彩鮮豔的罕見龍蝦似乎有比較容易被發現的趨勢，是否與外在環境的其他因素有關，海洋生物學家還在進行研究。