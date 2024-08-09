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爸爸最近好累！原來是「遲發性性腺功能低下」　學這5招變回活龍

▲一位55歲男性向醫師提及，經常覺得疲勞、情緒易低落，性功能也減退，檢查證實是遲發性性腺功能低下，也就是俗稱「男性更年期」。（圖／取自Pixabay ）
▲一位55歲男性向醫師提及，經常覺得疲勞、情緒易低落，性功能也減退，檢查證實是遲發性性腺功能低下，也就是俗稱「男性更年期」。（圖／取自Pixabay ）

家庭消費中心／綜合報導

一位55歲父親在成人健檢發現血糖偏高後就醫，醫師問診時，提到最近2年長出啤酒肚，還經常覺得疲勞，情緒比較容易低落，性功能也減退，進一步檢查後，證實是遲發性性腺功能低下，也就是俗稱的「男性更年期」，經男性荷爾蒙補充治療，同時執行運動、飲食調整計畫，1年後活力明顯提升，性功能也改善。

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台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區內分泌新陳代謝科主治醫師王舜禾說，男性更年期主因是年齡增長導致睪丸的男性荷爾蒙（睾固酮）產量下降，多數發生在40歲以上的中壯年男性；與女性更年期不同，男性更年期並非所有男性都會發生，但如同時有代謝症候群、睡眠不足、壓力大或生活不規律等問題，便有可能產生男性更年期症狀。

王舜禾表示，男性更年期症狀包括疲倦、活力下降、情緒低落、體重上升、肥胖、肌肉流失、骨質疏鬆與性功能減退等，所幸治療方法不斷改進，接受治療並調整生活習慣後，許多病人都能成功擁有較好的生活品質。

▲全台每2人就有1人胖，肥胖比例每年增幅達4.1%。(示意圖/Freepik圖庫)
▲男性若同時有代謝症候群、睡眠不足、壓力大或生活不規律等問題，有可能產生男性更年期症狀。（示意圖／Freepik圖庫）
針對男性更年期治療，王舜禾提出以下5點成功關鍵：

◼️早期診斷：男性更年期症狀有時難以與其他健康問題區分，因此提早發現、診斷非常重要，有助患者及時採取適當治療措施。

◼️男性荷爾蒙補充療法：這是目前最常見的治療方法，透過注射或凝膠補充男性賀爾蒙，可使病人的男性賀爾蒙濃度恢復到正常範圍；根據研究，此療法可以增加肌肉量、減少脂肪量、上升活動力、緩解憂鬱並改善性功能障礙，也能改善胰島素阻抗、減緩糖尿病發生。

◼️改變生活方式：規律運動、均衡飲食、充足睡眠與紓解壓力，都能改善男性更年期症狀，其中運動可以提高男性荷爾蒙濃度，提升體能與心理健康，而均衡飲食則有助於維持健康，降低慢性病風險，充足睡眠及壓力管理則能改善情緒。

◼️管理代謝症候群：男性更年期與代謝症候群互為因果，因此病人常伴隨肥胖、高血壓、胰島素阻抗等代謝症候群問題，患者若能減重、控制血糖和血脂，減輕代謝症候群帶來的負面影，也能改善男性更年期不適。

◼️家庭與心理支持：家庭與心理支持對於某些病人來說是必需的，透過良好互動，患者更能處理情緒波動，減少憂鬱、焦慮的發生。

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