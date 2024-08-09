爸爸最近好累！原來是「遲發性性腺功能低下」　學這5招變回活龍

我是廣告 請繼續往下閱讀
王舜禾表示，男性更年期症狀包括疲倦、活力下降、情緒低落、體重上升、肥胖、肌肉流失、骨質疏鬆與性功能減退等，所幸治療方法不斷改進，接受治療並調整生活習慣後，許多病人都能成功擁有較好的生活品質。
針對男性更年期治療，王舜禾提出以下5點成功關鍵：
◼️早期診斷：男性更年期症狀有時難以與其他健康問題區分，因此提早發現、診斷非常重要，有助患者及時採取適當治療措施。
◼️男性荷爾蒙補充療法：這是目前最常見的治療方法，透過注射或凝膠補充男性賀爾蒙，可使病人的男性賀爾蒙濃度恢復到正常範圍；根據研究，此療法可以增加肌肉量、減少脂肪量、上升活動力、緩解憂鬱並改善性功能障礙，也能改善胰島素阻抗、減緩糖尿病發生。
◼️改變生活方式：規律運動、均衡飲食、充足睡眠與紓解壓力，都能改善男性更年期症狀，其中運動可以提高男性荷爾蒙濃度，提升體能與心理健康，而均衡飲食則有助於維持健康，降低慢性病風險，充足睡眠及壓力管理則能改善情緒。
◼️管理代謝症候群：男性更年期與代謝症候群互為因果，因此病人常伴隨肥胖、高血壓、胰島素阻抗等代謝症候群問題，患者若能減重、控制血糖和血脂，減輕代謝症候群帶來的負面影，也能改善男性更年期不適。
◼️家庭與心理支持：家庭與心理支持對於某些病人來說是必需的，透過良好互動，患者更能處理情緒波動，減少憂鬱、焦慮的發生。