體重3個月內掉10%　小心「發炎性腸道疾病」！日本前首相也受害

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台北醫學大學附設醫院大腸直腸外科主任黃彥鈞說，發炎性腸道疾病可分為潰瘍性結腸炎、克隆氏症2種類型，差別在於腸道的侵犯部位不同，前者會侵犯大腸及比較表淺的黏膜層，後者則可能跳躍式侵犯整個消化道，從口腔到直腸都有可能受到侵犯，且發炎病灶多半會侵犯整層腸壁，常伴隨腸道狹窄、阻塞、穿孔與瘻管等各種併發症。
黃彥鈞表示，發炎性腸道疾病的症狀包括腹痛、腹瀉、 血便、體重減輕及發燒等，不過每人症狀都不太一樣，而且初期症狀很容易與其他腸胃疾病混淆，若發現持續腹瀉或排便帶血達3個月以上，或沒有刻意減重，但體重在3個月內明顯下降1成左右，甚至合併皮膚紅疹、關節痛、口腔潰瘍等症狀，便有可能是發炎性腸道疾病，應儘速諮詢專科醫師。
針對治療，黃彥鈞說，發炎性腸道疾病的首要治療目標是緩解病人的急性發炎，傳統治療藥物包含抗發炎藥物5-ASA、類固醇或免疫調節藥物，不過現今已研發出多種生物製劑與小分子藥物，對於中至重度發炎患者的療效，比起傳統治療更為顯著，常見種類如下：
■腫瘤壞死因子(TNF)抑制劑：包括golimumab、 adalimumab、infliximab，可與刺激發炎的細胞激素TNF結合，且阻斷下游反應，達到降低發炎的效果。
■淋巴球遷徙阻斷劑：例如vedolizumab，可針對淋巴球上的α4β7整合蛋白，阻擋其與腸胃道內皮細胞黏合分子MAdCAM-1產生交互作用，進而阻止淋巴球移動至腸胃黏膜，並抑制腸胃道發炎。
■介白素12/23抑制劑：例如ustekinumab，可以抑制介白素12及23在腸道造成發炎反 應。
■Janus激酶(JAK)抑制劑：為化學合成的小 分子藥物，可藉由抑制JAK分子調控的訊息傳遞路徑，達到抑制腸道發炎的效果。
黃彥鈞表示，當發炎獲控制，多數病友有機會回復正常生活，但仍應規律服藥、定期門診，必要時仍需進行內視鏡檢查，並應避免使用活菌疫苗、戒菸，同時注意均衡飲食，盡量避免生食、油炸、高脂食物。