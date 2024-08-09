魏德聖爆欠中影4500萬！發聲明向郭台強道歉　「造成誤會」已和解

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魏德聖當年拍攝電影《海角七號》之後一炮而紅，後來他始終一直想把理想中的電影《賽德克·巴萊》拍攝出來，於是在多方募資後，中影的董事長郭台強在2011年宣布雙方要一起開公司來拍攝電影，而當時魏德聖出資2.7億，拿到了46％的股份，雙方也合資將電影《賽德克．巴萊》順利拍攝完成，分成上、下兩部上檔，電影票房累積高達8.1億，可以說是相當可觀。
雙方爆發投資與債務糾紛 魏德聖告郭台強詐欺敗訴
不料，導演魏德聖跟中影、鑫鴻國際投資董事長郭台強爆發投資糾紛與債務糾紛，郭台強名下的鑫鴻國際投資公司在2022年底向法院聲請4500萬元本票裁定，導致果子電影、米倉影業的資產全被查封。魏德聖不滿指控整件事情根本是「精心設計的布局」，他透露自己是被中影誘使簽了4500萬元借款本票，並告郭台強詐欺，但最後整個案子因罪嫌不足而不起訴。
魏德聖在敗訴之後，並未發表任何言論與說詞，直到9日才突然透過「果子電影 x 米倉影業」臉書粉專發出聲明表示：「關於果子電影有限公司與中影國際股份有限公司投資爭議事件，歷經訴訟及強制執行程序後，雙方善意溝通，理解由於年代久遠，相關文件逸失，造成誤會，茲為過往訴訟紛擾，願向郭台強先生致上歉意。」在聲明中也提到：「考量彼此將為台灣影視持續努力，並為避免司法資源之耗費，同意達成和解，專注於影視創作，繼續奉獻心力，實現理想。」