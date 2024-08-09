特企／電通集團蟬聯亞太最佳企業雇主　人才策略及永續經營獲肯定

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在員工福利方面，電通集團對員工健康的高度關注，不僅在生理層面，還在心靈層面進行照護。自2020年起，電通推行「健康活力日」，讓員工可以運用額外的休息日，專注於自身與家人的陪伴。此外，電通是台灣行銷傳播產業中首個推出員工協助方案（EAP）的公司，通過EAP及每月健康講座，在專業成長與個人層面上提供了全方位的支持。
在人才發展與培育方面，電通集團以「領導變革」、「領導包容」和「啟發領導力」三大變革性學習方針，培養人才在快速變化的行業中保持韌性與領導力。通過完整職涯發展架構與「職流電」內部轉調計劃，鼓勵員工探索多元職業道路，並提供清晰的晉升途徑。此外，針對中高階人才，電通建立整合客戶領導者（ICL）計劃，並與台大SEED合作推行高階人才成長認證課程等多項培訓項目，持續提升人才成長意識與能力。「北極星人才獎」則是以全球為範圍，大力表彰為公司做出卓越貢獻的團隊與個人，使優秀人才閃耀國際。
全面性的培育策略使電通人才能夠持續針對客戶需求，提供最佳整合解決方案，從而在業務成就方面表現出色。電通集團北亞區人資長溫文宗（Dexter Wen）分享：「在這個企業經營與科技飛速變化的變局中，人才與時俱進的更新技能與思維是個人及企業成長的基石。結合不斷創新的電通DNA與完整的人才培育計劃，將使每個電通人才發揮極限潛能成為企業與自身成長的驅動力。」
電通在保持強勁業務表現的同時，始終堅持永續發展的承諾，電通集團是唯一參與RA100倡議並建立永續行銷聯盟的行銷傳播集團，致力於推動產業邁向更綠色、更包容的未來。通過這些努力，電通集團不僅奪得亞太區最佳企業雇主金獎，成為亞太市場的卓越典範，更是電通集團不懈追求卓越的最佳見證。展望未來，電通集團承諾將繼續為員工提供卓越的工作體驗，並為社會創造更大的價值與影響力。
關於電通行銷傳播集團 (dentsu)
電通行銷傳播集團是世界領先機構的綜合成長和轉型合作夥伴，於1901 年在日本東京成立，目前業務遍及超過145 個國家和地區，結合其全球領導品牌網絡的人才，持續創新突破，為客戶開發有影響力的綜合增長解決方案。電通也是台灣市占率和影響力最大的行銷傳播集團，在台灣擁有下列行銷傳播品牌：電通mb廣告公司(dentsuMB)、電通國華廣告公司(dentsu one)、貝立德媒體公司(dentsu X)、凱絡媒體公司(Carat)、安布思沛績效行銷公司(iProspect)、安索帕數位行銷顧問公司(isobar)、美庫爾商務數據顧問股份有限公司(Merkle)、負責整合集團旗下所有供應段夥伴資源的安浦菲 (Amplifi)以及創意內容製作和轉型技術顧問品牌Tag。
在行銷傳播的光譜中，電通打破各個垂直服務的界線並橫向串連，提供客戶商業解決方案(Business Design)，品牌解決方案 (Solution Design)，與製作解決方案(Delivery Design)；並以客戶為中心的模式編制服務團隊，整合涵蓋商業與策略顧問諮詢、顧客體驗與全通路行銷、創意、媒體、娛樂內容與運動行銷、行銷科技建置與應用、製作與電通自有產品等七大類專業服務，為品牌解決商業課題與創造新商機，而其業務轉型 (BX) 思維則突破了品牌、人員和社會轉型和永續成長的界限。是台灣唯一能夠真正實現端到端體驗轉型 (EX)，具創造力、以數據與技術驅動的全方位行銷傳播解決方案的集團。
電通集團旗下品牌電通mb於2021年在全球廣告創意最高殿堂-坎城國際創意節(Cannes Lions)中，榮獲全場最大獎(Grand Prix)，締造台灣廣告史上獲獎最高榮耀，2023年旗下另一團隊isobar再度脫穎而出，榮獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅(Entertainment Lions for Gaming)，持續保持台灣在坎城最高獲獎紀錄；另外根據國際指標性代理商評比機構RECMA(Research Company Evaluation of Media Agency)報告指出，電通自2013年起連續蟬聯台灣媒體廣告量第一的行銷傳播集團；電通更於2019年及2021年，獲亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia）」，為全台行銷傳播產業唯一兩度獲獎的企業代表；更於2023年獲得PRWeek & Campaign Asia-Pacific 所舉辦的2023 最佳企業雇主獎，勇奪「最佳職涯發展(Best Career Development) 」以及「最佳學習與發展(Best Learning & Development) 」兩項大獎肯定；欲瞭解更多集團資訊，請參閱https://www.dentsu.com/tw/zh 。
電通，創新放大影響力。